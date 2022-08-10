Зампостпреда РФ: в НАТО оправдают применение ядерного оружия

11 августа 2022 в 05:06 Размер текста - 17 +

В НАТО оправдают применение ядерного оружия, считает Андрей Белоусов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Со стороны НАТО можно ожидать всяких обоснований относительно применения ядерного оружия, судя по заявлениям Вашингтона. Об этом заявил замглавы российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов. По словам политика, итоговая декларация саммита НАТО в Мадриде окончательно закрепила за Североатлантическим альянсом статус ядерного военно-политического блока. По его мнению, сообществу ДНЯО предстоит проанализировать обстоятельство, которое заставляет по-иному взглянуть на статус неядерных членов блока. «Особенно тех, на территории которых размещено американское ядерное оружие», — предупредил Белоусов, выступая на конференции стран — участниц Договора о запрещении ядерного оружия (ДНЯО), его слова передает постпредство России при ООН на своем официальном сайте. Ранее зампостпреда РФ указал на пустые слова президента США Джо Байдена о ядерном оружии. Он отметил, что Россия не получала от американских властей конкретных предложений по возобновлению переговоров о замене Договора СНВ-3, предполагающего полное или частичное ядерное разоружение.

Со стороны НАТО можно ожидать всяких обоснований относительно применения ядерного оружия, судя по заявлениям Вашингтона. Об этом заявил замглавы российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов. По словам политика, итоговая декларация саммита НАТО в Мадриде окончательно закрепила за Североатлантическим альянсом статус ядерного военно-политического блока. По его мнению, сообществу ДНЯО предстоит проанализировать обстоятельство, которое заставляет по-иному взглянуть на статус неядерных членов блока. «Особенно тех, на территории которых размещено американское ядерное оружие», — предупредил Белоусов, выступая на конференции стран — участниц Договора о запрещении ядерного оружия (ДНЯО), его слова передает постпредство России при ООН на своем официальном сайте. Ранее зампостпреда РФ указал на пустые слова президента США Джо Байдена о ядерном оружии. Он отметил, что Россия не получала от американских властей конкретных предложений по возобновлению переговоров о замене Договора СНВ-3, предполагающего полное или частичное ядерное разоружение.