В Италии заявили, что в спецоперации на Украине победит Си Цзиньпин

Кандидат на пост премьер-министра Италии Мелони: в спецоперации на Украине победит Си Цзиньпин
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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, кнр, китай, си цзиньпин
Си Цзиньпин может выйти победителем из кризиса на Украине, заявила Джорджа Мелони Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В случае поражения Украины в российской спецоперации, Запад рискует перейти под влияние китайского лидера Си Цзиньпина. Об этом заявила кандидат на пост премьер-министра Италии Джорджа Мелони.

«Если Украина падет, а Запад погибнет, большим победителем станет не Россия [президента РФ] Владимира Путина, а Китай Си Цзиньпина», — приводит слова Мелони агентство Reuters. По ее мнению, «те, кто слабее всего на Западе, а именно в Европе, рискуют оказаться под китайским влиянием».

Мелони добавила, что итоги украинского кризиса могут изменить весь мировой порядок. «Спецоперация на Украине — это верхушка айсберга конфликта», — отметила она.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В ходе нее страны Запада активно поставляют военную помощь для украинской армии и проводят масштабную санкционную кампанию против России. Аналитик Род Дреер в статье для The American Conservative отмечал, что экономическая война стран ЕС и НАТО с Россией может «парализовать» всю Европу, передают «Невские новости».

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В случае поражения Украины в российской спецоперации, Запад рискует перейти под влияние китайского лидера Си Цзиньпина. Об этом заявила кандидат на пост премьер-министра Италии Джорджа Мелони. «Если Украина падет, а Запад погибнет, большим победителем станет не Россия [президента РФ] Владимира Путина, а Китай Си Цзиньпина», — приводит слова Мелони агентство Reuters. По ее мнению, «те, кто слабее всего на Западе, а именно в Европе, рискуют оказаться под китайским влиянием». Мелони добавила, что итоги украинского кризиса могут изменить весь мировой порядок. «Спецоперация на Украине — это верхушка айсберга конфликта», — отметила она. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В ходе нее страны Запада активно поставляют военную помощь для украинской армии и проводят масштабную санкционную кампанию против России. Аналитик Род Дреер в статье для The American Conservative отмечал, что экономическая война стран ЕС и НАТО с Россией может «парализовать» всю Европу, передают «Невские новости».
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