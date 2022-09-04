В Италии заявили, что в спецоперации на Украине победит Си Цзиньпин

Кандидат на пост премьер-министра Италии Мелони: в спецоперации на Украине победит Си Цзиньпин

04 сентября 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин может выйти победителем из кризиса на Украине, заявила Джорджа Мелони Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае поражения Украины в российской спецоперации, Запад рискует перейти под влияние китайского лидера Си Цзиньпина. Об этом заявила кандидат на пост премьер-министра Италии Джорджа Мелони. «Если Украина падет, а Запад погибнет, большим победителем станет не Россия [президента РФ] Владимира Путина, а Китай Си Цзиньпина», — приводит слова Мелони агентство Reuters. По ее мнению, «те, кто слабее всего на Западе, а именно в Европе, рискуют оказаться под китайским влиянием». Мелони добавила, что итоги украинского кризиса могут изменить весь мировой порядок. «Спецоперация на Украине — это верхушка айсберга конфликта», — отметила она. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В ходе нее страны Запада активно поставляют военную помощь для украинской армии и проводят масштабную санкционную кампанию против России. Аналитик Род Дреер в статье для The American Conservative отмечал, что экономическая война стран ЕС и НАТО с Россией может «парализовать» всю Европу, передают « Невские новости ».

В случае поражения Украины в российской спецоперации, Запад рискует перейти под влияние китайского лидера Си Цзиньпина. Об этом заявила кандидат на пост премьер-министра Италии Джорджа Мелони. «Если Украина падет, а Запад погибнет, большим победителем станет не Россия [президента РФ] Владимира Путина, а Китай Си Цзиньпина», — приводит слова Мелони агентство Reuters. По ее мнению, «те, кто слабее всего на Западе, а именно в Европе, рискуют оказаться под китайским влиянием». Мелони добавила, что итоги украинского кризиса могут изменить весь мировой порядок. «Спецоперация на Украине — это верхушка айсберга конфликта», — отметила она. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В ходе нее страны Запада активно поставляют военную помощь для украинской армии и проводят масштабную санкционную кампанию против России. Аналитик Род Дреер в статье для The American Conservative отмечал, что экономическая война стран ЕС и НАТО с Россией может «парализовать» всю Европу, передают «Невские новости».