Житель ЯНАО восхитился дорогами в ХМАО

Житель ЯНАО поделился нарушениями во время укладки дорожного полотна на трассе от города Надым до поселка Правохеттинский и восхитился дорогами в ХМАО. Об этом сообщается в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте».
«Едешь по новому асфальту, и машина гуляет, как по волнам, как так. В ХМАО дороги, поставь стакан с водой на капот и езжай, он не выльется, а у нас и стакан упадет. И это новая дорога», — написал мужчина в посте.
По словам автора публикации, асфальт кладется в дождь. Он предостерег администрацию, что через год дорога придет в негодность.
Ранее URA.RU сообщало, что жители города Советского (ХМАО) пожаловались в соцсети на отсутствие асфальта на улицах. Администрация города обещала провести замену плит на центральных улицах.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»