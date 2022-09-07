Житель ЯНАО восхитился дорогами в ХМАО

Житель Надыма не доволен выполнением дорожных работ в ЯНАО
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Виды поселка Вильгорт. Чердыньский район. Пермский край, дрсу, асфальтирование, строительство дорог, природа пермского края, сердце пармы, вильгорт
Житель Надыма сравнил дороги в ХМАО и ЯНАО Фото:

Житель ЯНАО поделился нарушениями во время укладки дорожного полотна на трассе от города Надым до поселка Правохеттинский и восхитился дорогами в ХМАО. Об этом сообщается в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте».

«Едешь по новому асфальту, и машина гуляет, как по волнам, как так. В ХМАО дороги, поставь стакан с водой на капот и езжай, он не выльется, а у нас и стакан упадет. И это новая дорога», — написал мужчина в посте.

По словам автора публикации, асфальт кладется в дождь. Он предостерег администрацию, что через год дорога придет в негодность.

Ранее URA.RU сообщало, что жители города Советского (ХМАО) пожаловались в соцсети на отсутствие асфальта на улицах. Администрация города обещала провести замену плит на центральных улицах.

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Житель ЯНАО поделился нарушениями во время укладки дорожного полотна на трассе от города Надым до поселка Правохеттинский и восхитился дорогами в ХМАО. Об этом сообщается в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте». «Едешь по новому асфальту, и машина гуляет, как по волнам, как так. В ХМАО дороги, поставь стакан с водой на капот и езжай, он не выльется, а у нас и стакан упадет. И это новая дорога», — написал мужчина в посте. По словам автора публикации, асфальт кладется в дождь. Он предостерег администрацию, что через год дорога придет в негодность. Ранее URA.RU сообщало, что жители города Советского (ХМАО) пожаловались в соцсети на отсутствие асфальта на улицах. Администрация города обещала провести замену плит на центральных улицах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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