Житель ЯНАО восхитился дорогами в ХМАО

Житель Надыма не доволен выполнением дорожных работ в ЯНАО

Житель Надыма сравнил дороги в ХМАО и ЯНАО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Житель ЯНАО поделился нарушениями во время укладки дорожного полотна на трассе от города Надым до поселка Правохеттинский и восхитился дорогами в ХМАО. Об этом сообщается в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте».

«Едешь по новому асфальту, и машина гуляет, как по волнам, как так. В ХМАО дороги, поставь стакан с водой на капот и езжай, он не выльется, а у нас и стакан упадет. И это новая дорога», — написал мужчина в посте.

По словам автора публикации, асфальт кладется в дождь. Он предостерег администрацию, что через год дорога придет в негодность.

Ранее URA.RU сообщало, что жители города Советского (ХМАО) пожаловались в соцсети на отсутствие асфальта на улицах. Администрация города обещала провести замену плит на центральных улицах.