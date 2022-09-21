Курским военнообязанным запретили выезжать за пределы региона

22 сентября 2022 в 00:22 Размер текста - 17 +

Курским военнообязанным запретили покидать регион без разрешения военкомата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России С 21 сентября жителям Курской области, состоящим на учете в военкомате и находящимся в запасе, запрещено покидать пределы региона. Об этом предупредил главный военный комиссар по региону Владимир Родионов. «Тем, кто в запасе, выезд за пределы региона без разрешения военкомата запрещен. Те, кто находится за пределами Курской области, необходимо вернуться в трехдневный срок», — приводит слова Родионова местное издание «Друг для друга». Жителей, которые работают в других регионах, но состоят на воинском учете в Курской области, обязали «немедленно прибыть [по месту прописки] для решения этого вопроса». 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи с проведением вынужденной спецоперации по защите республик Донбасса. В стране начали выдавать первые повестки врачам и десантникам. Всего планируется привлечь 300 тысяч человек. В этот же день Совет Федерации одобрил наказание за отказ от участия в военных действиях — предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

С 21 сентября жителям Курской области, состоящим на учете в военкомате и находящимся в запасе, запрещено покидать пределы региона. Об этом предупредил главный военный комиссар по региону Владимир Родионов. «Тем, кто в запасе, выезд за пределы региона без разрешения военкомата запрещен. Те, кто находится за пределами Курской области, необходимо вернуться в трехдневный срок», — приводит слова Родионова местное издание «Друг для друга». Жителей, которые работают в других регионах, но состоят на воинском учете в Курской области, обязали «немедленно прибыть [по месту прописки] для решения этого вопроса». 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи с проведением вынужденной спецоперации по защите республик Донбасса. В стране начали выдавать первые повестки врачам и десантникам. Всего планируется привлечь 300 тысяч человек. В этот же день Совет Федерации одобрил наказание за отказ от участия в военных действиях — предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.