Военкоматы: мобилизованные россияне будут получать от 205 тысяч рублей в месяц

Призванные по мобилизации приравнены к контрактникам
Россияне, призванные по мобилизации к участию в спецоперации на Украине, приравниваются к военнослужащим по контракту и будут получать от 205 тысяч рублей в месяц. Об этом на брифинге в четверг заявил военный комиссар Якутии Александр Авдонин.
«Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие. В таком же размере — от 205 тысяч рублей в зависимости от должности и воинского звания», — приводит слова Авдонина «Якутское-Саха информагентство».
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