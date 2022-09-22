Военкоматы: мобилизованные россияне будут получать от 205 тысяч рублей в месяц

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Призванные по мобилизации приравнены к контрактникам Фото:

Россияне, призванные по мобилизации к участию в спецоперации на Украине, приравниваются к военнослужащим по контракту и будут получать от 205 тысяч рублей в месяц. Об этом на брифинге в четверг заявил военный комиссар Якутии Александр Авдонин.

«Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие. В таком же размере — от 205 тысяч рублей в зависимости от должности и воинского звания», — приводит слова Авдонина «Якутское-Саха информагентство».

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Россияне, призванные по мобилизации к участию в спецоперации на Украине, приравниваются к военнослужащим по контракту и будут получать от 205 тысяч рублей в месяц. Об этом на брифинге в четверг заявил военный комиссар Якутии Александр Авдонин. «Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие. В таком же размере — от 205 тысяч рублей в зависимости от должности и воинского звания», — приводит слова Авдонина «Якутское-Саха информагентство».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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