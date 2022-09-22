22 сентября 2022

Лавров и Гутерриш обсудили порядок исполнения стамбульских договоренностей

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Пресс-подход к главе МИД РФ Сергею Лаврову в штаб-квартире РМК. Екатеринбург, лавров сергей
Сергей Лавров подтвердил необходимость полного выполнения продуктовой сделки Фото:
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров предметно обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем необходимость полного выполнения стамбульских договоренностей по вывозу продовольствия из украинских портов и беспрепятственному экспорту сельхозпродукции и удобрений из РФ. Эти вопросы они обсудили на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Предметно обсуждался ход реализации стамбульских договоренностей по вывозу украинского продовольствия из черноморских портов и беспрепятственного экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Стороны подтвердили необходимость обеспечения их пакетного характера и полного выполнения», — сообщает МИД РФ на своем официальном сайте. Там отметили, что Лавров и Гутерриш подтвердили необходимость полного выполнения продуктовой сделки.

Ранее Гутерреш пообщался с президентом России Владимиром Путиным по телефону. Они обсудили препятствия для экспорта удобрений и продуктов из России. После этого генсек ООН сообщил, что в организации добились отмены ряда ограничений по вывозу удобрений и продовольствия из РФ.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров предметно обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем необходимость полного выполнения стамбульских договоренностей по вывозу продовольствия из украинских портов и беспрепятственному экспорту сельхозпродукции и удобрений из РФ. Эти вопросы они обсудили на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. «Предметно обсуждался ход реализации стамбульских договоренностей по вывозу украинского продовольствия из черноморских портов и беспрепятственного экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Стороны подтвердили необходимость обеспечения их пакетного характера и полного выполнения», — сообщает МИД РФ на своем официальном сайте. Там отметили, что Лавров и Гутерриш подтвердили необходимость полного выполнения продуктовой сделки. Ранее Гутерреш пообщался с президентом России Владимиром Путиным по телефону. Они обсудили препятствия для экспорта удобрений и продуктов из России. После этого генсек ООН сообщил, что в организации добились отмены ряда ограничений по вывозу удобрений и продовольствия из РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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