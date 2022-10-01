South Front: на Западе признали, что новые регионы войдут в состав России

South Front: Донбасс, Запорожье и Херсонская область станут неотъемлемой частью РФ

01 октября 2022 в 23:57 Размер текста - 17 +

На Западе одобрили цели спецоперации РФ на Украине, пишет South Front Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области скоро станут неотъемлемой частью России. Об этом пишет интернет-издание South Front. «Дальнейшие санкции и поощрение Украины к продолжению нападений на новые регионы России не приведут к изменению реальности на местах — Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон скоро станут неотъемлемой частью Российской Федерации. Поскольку некоторые из этих регионов все еще находятся под украинской оккупацией, теперь кажется, что у Москвы есть четкий конец своей военной операции на Украине, полное освобождение этих территорий от Украины», — сообщает South Front. В ночь на 30 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Независимость Донецкой и Луганской народных республик Россия признала 22 февраля. В Госдуме сообщили, что новые области официально вступят в состав РФ уже с 30 сентября. Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Он уточнил, что заявление об этом уже подписано. По мнению помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, сейчас не лучшее время для того, чтобы принимать Украину в альянс.

Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области скоро станут неотъемлемой частью России. Об этом пишет интернет-издание South Front. «Дальнейшие санкции и поощрение Украины к продолжению нападений на новые регионы России не приведут к изменению реальности на местах — Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон скоро станут неотъемлемой частью Российской Федерации. Поскольку некоторые из этих регионов все еще находятся под украинской оккупацией, теперь кажется, что у Москвы есть четкий конец своей военной операции на Украине, полное освобождение этих территорий от Украины», — сообщает South Front. В ночь на 30 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Независимость Донецкой и Луганской народных республик Россия признала 22 февраля. В Госдуме сообщили, что новые области официально вступят в состав РФ уже с 30 сентября. Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Он уточнил, что заявление об этом уже подписано. По мнению помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, сейчас не лучшее время для того, чтобы принимать Украину в альянс.