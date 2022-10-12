Новак: нефтепровод «Дружба» возобновил работу 12 октября 2022 в 17:55 Размер текста - 17 + На нефтепроводе «Дружба» была технологическая неисправность, сообщил Александр Новак Фото: Владимир Андреев © URA.RU Неисправность на нефтепроводе «Дружба» устранена. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александ Новак в эфире телеканала «Россия 24». «На нефтепроводе „Дружба“ была технологическая неисправность. Но она вроде уже устранена», — сказал Новак. Ранее власти Польши заявили о разгерметизации нефтепровода «Дружба», пишет RT. Она произошла на участке, идущем в Германию. Неисправность на нефтепроводе «Дружба» устранена. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александ Новак в эфире телеканала «Россия 24». «На нефтепроводе „Дружба“ была технологическая неисправность. Но она вроде уже устранена», — сказал Новак. Ранее власти Польши заявили о разгерметизации нефтепровода «Дружба», пишет RT. Она произошла на участке, идущем в Германию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям