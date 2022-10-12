Новак: нефтепровод «Дружба» возобновил работу

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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум, первый день, Новак, Миллер. Санкт-Петербург, новак александр
На нефтепроводе «Дружба» была технологическая неисправность, сообщил Александр Новак Фото:

Неисправность на нефтепроводе «Дружба» устранена. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александ Новак в эфире телеканала «Россия 24».

«На нефтепроводе „Дружба“ была технологическая неисправность. Но она вроде уже устранена», — сказал Новак.

Ранее власти Польши заявили о разгерметизации нефтепровода «Дружба», пишет RT. Она произошла на участке, идущем в Германию.

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Неисправность на нефтепроводе «Дружба» устранена. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александ Новак в эфире телеканала «Россия 24». «На нефтепроводе „Дружба“ была технологическая неисправность. Но она вроде уже устранена», — сказал Новак. Ранее власти Польши заявили о разгерметизации нефтепровода «Дружба», пишет RT. Она произошла на участке, идущем в Германию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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