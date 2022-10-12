Новак: нефтепровод «Дружба» возобновил работу

На нефтепроводе «Дружба» была технологическая неисправность, сообщил Александр Новак
Неисправность на нефтепроводе «Дружба» устранена. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александ Новак в эфире телеканала «Россия 24».
«На нефтепроводе „Дружба“ была технологическая неисправность. Но она вроде уже устранена», — сказал Новак.
Ранее власти Польши заявили о разгерметизации нефтепровода «Дружба», пишет RT. Она произошла на участке, идущем в Германию.
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