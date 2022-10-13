В Госдуме РФ оценили шансы Дзюбы на становление депутатом

Депутат Госдумы РФ Терюшков: у Дзюбы есть шанс стать членом парламента

14 октября 2022 в 01:59 Размер текста - 17 +

Артем Дзюба сможет стать депутатом, если его позиция будет близка гражданам, заявил Роман Терюшков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Футболист Артем Дзюба может стать депутатом Госдумы России, если за него проголосуют граждане. Так прокомментировал слова первого тренера спортсмена Александра Шуплякова депутат Госдумы Роман Терюшков. «Вижу ли я Дзюбу депутатом Госдумы? Мне сложно оценивать, потому что в Госдуму избирают жители, наш народ. Если программа Артема и его позиция будут близки гражданам, то за него проголосуют», — заявил Роман Терюшков в интервью Sport24 . Парламентарий подчеркнул, что шансы Дзюбы на попадание в Госдуму будут зависеть от его позиции и того, будет ли она понятна каждому избирателю. «Люди голосуют за те вещи, которые чувствуют», — заключил Терюшков. Ранее Александр Шупляков заявил, что одним из вариантов продолжения карьеры Дзюбы может быть становление депутатом Госдумы. По его словам, он не хуже других спортсменов-парламентариев.

Футболист Артем Дзюба может стать депутатом Госдумы России, если за него проголосуют граждане. Так прокомментировал слова первого тренера спортсмена Александра Шуплякова депутат Госдумы Роман Терюшков. «Вижу ли я Дзюбу депутатом Госдумы? Мне сложно оценивать, потому что в Госдуму избирают жители, наш народ. Если программа Артема и его позиция будут близки гражданам, то за него проголосуют», — заявил Роман Терюшков в интервью Sport24. Парламентарий подчеркнул, что шансы Дзюбы на попадание в Госдуму будут зависеть от его позиции и того, будет ли она понятна каждому избирателю. «Люди голосуют за те вещи, которые чувствуют», — заключил Терюшков. Ранее Александр Шупляков заявил, что одним из вариантов продолжения карьеры Дзюбы может быть становление депутатом Госдумы. По его словам, он не хуже других спортсменов-парламентариев.