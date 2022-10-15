Первые эшелоны с российскими военными из региональной группировки войск прибыли в Беларусь. Видео

15 октября 2022 в 14:02 Размер текста - 17 +

Российская армия приехала в Белоруссию Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск, прибыли в Белоруссию. Об этом в своем telegram-канале сообщает Минобороны республики. «Военнослужащие радушно встречались с хлебом и солью. Напоминаем, решение о создании группировки войск (сил Беларуси) принято и реализуется исключительным образом в связи с соблюдением требований охраны и защиты государственной границы Союзного государства на территории и продиктовано это решение о непрекращающейся активности в приграничных районах с нашими территориями», — говорится в сообщении Минобороны.

Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск, прибыли в Белоруссию. Об этом в своем telegram-канале сообщает Минобороны республики. «Военнослужащие радушно встречались с хлебом и солью. Напоминаем, решение о создании группировки войск (сил Беларуси) принято и реализуется исключительным образом в связи с соблюдением требований охраны и защиты государственной границы Союзного государства на территории и продиктовано это решение о непрекращающейся активности в приграничных районах с нашими территориями», — говорится в сообщении Минобороны.