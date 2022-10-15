Первые эшелоны с российскими военными из региональной группировки войск прибыли в Беларусь. Видео

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Российская армия приехала в Белоруссию Фото:
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Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск, прибыли в Белоруссию. Об этом в своем telegram-канале сообщает Минобороны республики.

«Военнослужащие радушно встречались с хлебом и солью. Напоминаем, решение о создании группировки войск (сил Беларуси) принято и реализуется исключительным образом в связи с соблюдением требований охраны и защиты государственной границы Союзного государства на территории и продиктовано это решение о непрекращающейся активности в приграничных районах с нашими территориями», — говорится в сообщении Минобороны.

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Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск, прибыли в Белоруссию. Об этом в своем telegram-канале сообщает Минобороны республики. «Военнослужащие радушно встречались с хлебом и солью. Напоминаем, решение о создании группировки войск (сил Беларуси) принято и реализуется исключительным образом в связи с соблюдением требований охраны и защиты государственной границы Союзного государства на территории и продиктовано это решение о непрекращающейся активности в приграничных районах с нашими территориями», — говорится в сообщении Минобороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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