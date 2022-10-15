Российская армия приехала в Белоруссию
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск, прибыли в Белоруссию. Об этом в своем telegram-канале сообщает Минобороны республики.
«Военнослужащие радушно встречались с хлебом и солью. Напоминаем, решение о создании группировки войск (сил Беларуси) принято и реализуется исключительным образом в связи с соблюдением требований охраны и защиты государственной границы Союзного государства на территории и продиктовано это решение о непрекращающейся активности в приграничных районах с нашими территориями», — говорится в сообщении Минобороны.
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