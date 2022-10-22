Призванный хоккеист Федотов смог вернуться на лед

Призванный в армию хоккеист Федотов играет за сборную ВМФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вратарь ЦСКА Иван Федотов. Магнитогорск, цска, вратарь, хоккей, федотов иван
Хоккеист Иван Федотов играет в сборной ВМФ Фото:

Призванный в армию российский хоккеист Иван Федотов играет в сборной Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Вратарь занимается с командой ВМФ возраста 18+ в Санкт-Петербурге. Хоккеист приехал на каток СКА (советского и российского профессионального хоккейного клуба — прим. URA.RU), где срочники играли против ветеранов. Федотов уже тренировался на льду», — уточняет телеканал.

Ранее сотрудники военкомата задержали вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова за уклонение от армии. Это произошло 1 июля. Вратарь сборной России Иван Федотов находится на территории военной части, сообщал sport24. Хоккеист был определен в спортивную роту Северного флота, сообщает «Национальная служба новостей».

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Призванный в армию российский хоккеист Иван Федотов играет в сборной Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщает «Матч ТВ». «Вратарь занимается с командой ВМФ возраста 18+ в Санкт-Петербурге. Хоккеист приехал на каток СКА (советского и российского профессионального хоккейного клуба — прим. URA.RU), где срочники играли против ветеранов. Федотов уже тренировался на льду», — уточняет телеканал. Ранее сотрудники военкомата задержали вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова за уклонение от армии. Это произошло 1 июля. Вратарь сборной России Иван Федотов находится на территории военной части, сообщал sport24. Хоккеист был определен в спортивную роту Северного флота, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...