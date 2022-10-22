Призванный хоккеист Федотов смог вернуться на лед

Призванный в армию российский хоккеист Иван Федотов играет в сборной Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщает «Матч ТВ».
«Вратарь занимается с командой ВМФ возраста 18+ в Санкт-Петербурге. Хоккеист приехал на каток СКА (советского и российского профессионального хоккейного клуба — прим. URA.RU), где срочники играли против ветеранов. Федотов уже тренировался на льду», — уточняет телеканал.
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Призванный в армию российский хоккеист Иван Федотов играет в сборной Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщает «Матч ТВ». «Вратарь занимается с командой ВМФ возраста 18+ в Санкт-Петербурге. Хоккеист приехал на каток СКА (советского и российского профессионального хоккейного клуба — прим. URA.RU), где срочники играли против ветеранов. Федотов уже тренировался на льду», — уточняет телеканал. Ранее сотрудники военкомата задержали вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова за уклонение от армии. Это произошло 1 июля. Вратарь сборной России Иван Федотов находится на территории военной части, сообщал sport24. Хоккеист был определен в спортивную роту Северного флота, сообщает «Национальная служба новостей».