В американском сериале, предсказавшем СВО, предугадан сценарий окончания конфликта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Выключенный телевизор. Екатеринбург, телевизор, телевидение, тв, пульт, выключенный телевизор
Американский сериал «Мадам госсекретарь» предсказал проведение СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американский сериал под названием «Мадам госсекретарь», который ранее предсказал проведение спецоперации, описывает возможный финал СВО. По сюжету, русским возвращают украинские территории, а также с них снимают все санкции.

«Авторы сериала <…> смоделировали один из вариантов прекращения конфликта. По сюжету Запад предложил Россию сделку. Русским вернут территории от Харькова до Одессы и снимут с Москвы все санкции. А взамен Россия возьмет на себя обязательство на протяжении 15 лет бесперебойно поставлять нефть и газ в Европу», — сообщает телеканал «Царьград». По словам одного из персонажей, никакая американская разведка русских не остановит.

Сам сериал выходил с 2014 по 2019 год. Он предсказал подъем нацистского движения на Украине, а также начало самой спецоперации. Кроме того, одного из персонажей зовут Олег Зелинский, которого в шоу называют «психопатом».

Ранее психолог Петр Галигабаров назвал лучший фильм для поднятия настроения. Это серия фильмов о Гарри Поттере.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский сериал под названием «Мадам госсекретарь», который ранее предсказал проведение спецоперации, описывает возможный финал СВО. По сюжету, русским возвращают украинские территории, а также с них снимают все санкции. «Авторы сериала <…> смоделировали один из вариантов прекращения конфликта. По сюжету Запад предложил Россию сделку. Русским вернут территории от Харькова до Одессы и снимут с Москвы все санкции. А взамен Россия возьмет на себя обязательство на протяжении 15 лет бесперебойно поставлять нефть и газ в Европу», — сообщает телеканал «Царьград». По словам одного из персонажей, никакая американская разведка русских не остановит. Сам сериал выходил с 2014 по 2019 год. Он предсказал подъем нацистского движения на Украине, а также начало самой спецоперации. Кроме того, одного из персонажей зовут Олег Зелинский, которого в шоу называют «психопатом». Ранее психолог Петр Галигабаров назвал лучший фильм для поднятия настроения. Это серия фильмов о Гарри Поттере. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...