В Кремле высказались об иске британцев против ЧВК «Вагнер»

В Кремле считают неквалифицированными формулировки британской юридической компании McCue Jury & Partners, которая намерена подать иск против «группы Вагнера» из-за ее действий на Украине. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, вряд ли можно говорить о каких-то серьезных шагах.
«Судя по формулировкам, это крайне неквалифицированная постановка вопроса [юридической компанией] и поверхностные утверждения. Вряд ли можно говорить о каких-то серьезных шагах», — считает Песков.
Британская юридическая компания McCue Jury & Partners планирует привлечь ЧВК «Вагнер» к ответственности и обязать возместить ущерб за якобы ее «главную роль в разрушении Украины». По мнению заявителя, «группа Вагнера» устроила «зверства в Буче», заминировала территорию вокруг Запорожской АЭС и в целом занимается «террористической деятельностью на Украине».
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В Кремле считают неквалифицированными формулировки британской юридической компании McCue Jury & Partners, которая намерена подать иск против «группы Вагнера» из-за ее действий на Украине. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, вряд ли можно говорить о каких-то серьезных шагах. «Судя по формулировкам, это крайне неквалифицированная постановка вопроса [юридической компанией] и поверхностные утверждения. Вряд ли можно говорить о каких-то серьезных шагах», — считает Песков. Британская юридическая компания McCue Jury & Partners планирует привлечь ЧВК «Вагнер» к ответственности и обязать возместить ущерб за якобы ее «главную роль в разрушении Украины». По мнению заявителя, «группа Вагнера» устроила «зверства в Буче», заминировала территорию вокруг Запорожской АЭС и в целом занимается «террористической деятельностью на Украине».