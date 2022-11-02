В Кремле высказались об иске британцев против ЧВК «Вагнер»

В Кремле высказались об иске британцев в отношении ЧВК «Вагнер»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
В Кремле не верят в перспективу иска против ЧВК «Вагнер» в Великобритании, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кремле считают неквалифицированными формулировки британской юридической компании McCue Jury & Partners, которая намерена подать иск против «группы Вагнера» из-за ее действий на Украине. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, вряд ли можно говорить о каких-то серьезных шагах.

«Судя по формулировкам, это крайне неквалифицированная постановка вопроса [юридической компанией] и поверхностные утверждения. Вряд ли можно говорить о каких-то серьезных шагах», — считает Песков.

Британская юридическая компания McCue Jury & Partners планирует привлечь ЧВК «Вагнер» к ответственности и обязать возместить ущерб за якобы ее «главную роль в разрушении Украины». По мнению заявителя, «группа Вагнера» устроила «зверства в Буче», заминировала территорию вокруг Запорожской АЭС и в целом занимается «террористической деятельностью на Украине».

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В Кремле считают неквалифицированными формулировки британской юридической компании McCue Jury & Partners, которая намерена подать иск против «группы Вагнера» из-за ее действий на Украине. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, вряд ли можно говорить о каких-то серьезных шагах. «Судя по формулировкам, это крайне неквалифицированная постановка вопроса [юридической компанией] и поверхностные утверждения. Вряд ли можно говорить о каких-то серьезных шагах», — считает Песков. Британская юридическая компания McCue Jury & Partners планирует привлечь ЧВК «Вагнер» к ответственности и обязать возместить ущерб за якобы ее «главную роль в разрушении Украины». По мнению заявителя, «группа Вагнера» устроила «зверства в Буче», заминировала территорию вокруг Запорожской АЭС и в целом занимается «террористической деятельностью на Украине».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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