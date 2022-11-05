05 ноября 2022

Пассажирский самолет упал в озеро в Танзании. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый рейс авиасообщения Екатеринбург-Тобольск авиакомпании Red Wings. Екатеринбург, облака, полет, вид из самолета, самолет, самолет в небе, путешествие
На борту самолета находились 53 человека Фото:

Пассажирский самолет авиакомпании Precision Air упал в озеро Виктория на севере Танзании. На борту воздушного судна находились 53 человека.

«Пассажирский самолет упал в озеро Виктория в Танзании в воскресенье при попытке приземлиться в аэропорту в Букобе», — передает агентство Reuters. Причиной ЧП называют шторм и проливные дожди.

Издание уточняет, что были спасены 15 человек. На месте авиакатастрофы работают спасательные катера. Президент Танзании Самия Сулуху Хасан призвал граждан сохранять спокойствие, поскольку спасательная операция продолжается. Precision Air является крупнейшей частной авиакомпанией в стране.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Пассажирский самолет авиакомпании Precision Air упал в озеро Виктория на севере Танзании. На борту воздушного судна находились 53 человека. «Пассажирский самолет упал в озеро Виктория в Танзании в воскресенье при попытке приземлиться в аэропорту в Букобе», — передает агентство Reuters. Причиной ЧП называют шторм и проливные дожди. Издание уточняет, что были спасены 15 человек. На месте авиакатастрофы работают спасательные катера. Президент Танзании Самия Сулуху Хасан призвал граждан сохранять спокойствие, поскольку спасательная операция продолжается. Precision Air является крупнейшей частной авиакомпанией в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...