Пассажирский самолет упал в озеро в Танзании. Видео

06 ноября 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

На борту самолета находились 53 человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пассажирский самолет авиакомпании Precision Air упал в озеро Виктория на севере Танзании. На борту воздушного судна находились 53 человека. «Пассажирский самолет упал в озеро Виктория в Танзании в воскресенье при попытке приземлиться в аэропорту в Букобе», — передает агентство Reuters. Причиной ЧП называют шторм и проливные дожди. Издание уточняет, что были спасены 15 человек. На месте авиакатастрофы работают спасательные катера. Президент Танзании Самия Сулуху Хасан призвал граждан сохранять спокойствие, поскольку спасательная операция продолжается. Precision Air является крупнейшей частной авиакомпанией в стране.

Пассажирский самолет авиакомпании Precision Air упал в озеро Виктория на севере Танзании. На борту воздушного судна находились 53 человека. «Пассажирский самолет упал в озеро Виктория в Танзании в воскресенье при попытке приземлиться в аэропорту в Букобе», — передает агентство Reuters. Причиной ЧП называют шторм и проливные дожди. Издание уточняет, что были спасены 15 человек. На месте авиакатастрофы работают спасательные катера. Президент Танзании Самия Сулуху Хасан призвал граждан сохранять спокойствие, поскольку спасательная операция продолжается. Precision Air является крупнейшей частной авиакомпанией в стране.