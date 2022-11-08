Daily Mail: Байдена уличили в участии в азартных играх

08 ноября 2022 в 05:56 Размер текста - 17 +

Джо Байден в бытность вице-президентом США в 2012 году участвовал в бизнесе сына Хантера Фото: Bundesregierung\Kugler Президент США Джо Байден, находясь на посту вице-президента США, в 2012 году участвовал в бизнес-проектах сына Хантера в сфере азартных онлайн-игр. Об этом сообщил анонимный источник. «Он не был пассивным слушателем, он обсуждал это. Если бы мне нужно было его описать, он был как член совета директоров… очевидно, что Джо принимал участие в бизнесе», — цитирует слова источника издание Daily Mail. По его словам, в 2012 году Байден разговаривал с сыном Хантером, а также его партнерами и другими лицами, заинтересованными в азартных играх. При этом анонимный источник передал указанные данные Сенату США, а главу государства назвал «негласным партнером» в бизнесе сына. Ранее Байдена обвинили в миллиардных расходах на «страну с неконтролируемой коррупцией». Кроме того, в журнале Newsweek писали о том, что помощь лидера США Украине вызывает поводы для беспокойства. Так, автор материала подчеркнул, что Байден активно применяет президентские полномочия на получение средств для помощи Киеву.

Президент США Джо Байден, находясь на посту вице-президента США, в 2012 году участвовал в бизнес-проектах сына Хантера в сфере азартных онлайн-игр. Об этом сообщил анонимный источник. «Он не был пассивным слушателем, он обсуждал это. Если бы мне нужно было его описать, он был как член совета директоров… очевидно, что Джо принимал участие в бизнесе», — цитирует слова источника издание Daily Mail. По его словам, в 2012 году Байден разговаривал с сыном Хантером, а также его партнерами и другими лицами, заинтересованными в азартных играх. При этом анонимный источник передал указанные данные Сенату США, а главу государства назвал «негласным партнером» в бизнесе сына. Ранее Байдена обвинили в миллиардных расходах на «страну с неконтролируемой коррупцией». Кроме того, в журнале Newsweek писали о том, что помощь лидера США Украине вызывает поводы для беспокойства. Так, автор материала подчеркнул, что Байден активно применяет президентские полномочия на получение средств для помощи Киеву.