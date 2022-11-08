Джо Байден в бытность вице-президентом США в 2012 году участвовал в бизнесе сына ХантераФото: Bundesregierung\Kugler
Президент США Джо Байден, находясь на посту вице-президента США, в 2012 году участвовал в бизнес-проектах сына Хантера в сфере азартных онлайн-игр. Об этом сообщил анонимный источник.
«Он не был пассивным слушателем, он обсуждал это. Если бы мне нужно было его описать, он был как член совета директоров… очевидно, что Джо принимал участие в бизнесе», — цитирует слова источника издание Daily Mail. По его словам, в 2012 году Байден разговаривал с сыном Хантером, а также его партнерами и другими лицами, заинтересованными в азартных играх. При этом анонимный источник передал указанные данные Сенату США, а главу государства назвал «негласным партнером» в бизнесе сына.
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Президент США Джо Байден, находясь на посту вице-президента США, в 2012 году участвовал в бизнес-проектах сына Хантера в сфере азартных онлайн-игр. Об этом сообщил анонимный источник. «Он не был пассивным слушателем, он обсуждал это. Если бы мне нужно было его описать, он был как член совета директоров… очевидно, что Джо принимал участие в бизнесе», — цитирует слова источника издание Daily Mail. По его словам, в 2012 году Байден разговаривал с сыном Хантером, а также его партнерами и другими лицами, заинтересованными в азартных играх. При этом анонимный источник передал указанные данные Сенату США, а главу государства назвал «негласным партнером» в бизнесе сына. Ранее Байдена обвинили в миллиардных расходах на «страну с неконтролируемой коррупцией». Кроме того, в журнале Newsweek писали о том, что помощь лидера США Украине вызывает поводы для беспокойства. Так, автор материала подчеркнул, что Байден активно применяет президентские полномочия на получение средств для помощи Киеву.