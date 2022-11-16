В Минобороны Беларуси предупредили о подготовке Польши к войне

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Идет милитаризация соседних государств, прежде всего Польши, заявил Гнилозуб Фото:

Милитаризация Польши говорит подготовке Варшавы к войне. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии по боевому управлению генерал-майор Валерий Гнилозуб.

«Милитаризация Польши указывает на подготовку Варшавы к наступательной войне», — заявил Гнилозуб изданию «Белта». В Минобороны Беларуси отметили, что планируется повысить военные расходы до уровня не менее 3% от ВВП и довести численность национальных ВС до 300 тысяч человек.

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Милитаризация Польши говорит подготовке Варшавы к войне. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии по боевому управлению генерал-майор Валерий Гнилозуб. «Милитаризация Польши указывает на подготовку Варшавы к наступательной войне», — заявил Гнилозуб изданию «Белта». В Минобороны Беларуси отметили, что планируется повысить военные расходы до уровня не менее 3% от ВВП и довести численность национальных ВС до 300 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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