Си Цзиньпин дал Европе подсказку, как спасти лицо из-за конфликта на Украине

Си Цзиньпин: в интересах Европы решить конфликт на Украине политическими методами
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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, кнр, китай, си цзиньпин
Глава КНР считает, что Европе не следует решать конфликт на Украине силовым методом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Если Европа хочет отвечать собственным интересам и сохранить лицо, то ей следует решать конфликт на Украине политическими методами, а не силовыми. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин.

«Решение украинского кризиса политическими методами больше всего отвечает интересам Европы», — уточнил он. Его слова приводит французская газета La Croix.

Ранее сообщалось, что Китай готов стать еще ближе с Россией в энергетическом партнерстве. Глава Китая предложил вместе с РФ поддерживать энергобезопасность в мире. Также председатель КНР предложил Европе избегать эскалации конфликта, пишет RT.

Спецоперация проходит на территории Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

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Если Европа хочет отвечать собственным интересам и сохранить лицо, то ей следует решать конфликт на Украине политическими методами, а не силовыми. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин. «Решение украинского кризиса политическими методами больше всего отвечает интересам Европы», — уточнил он. Его слова приводит французская газета La Croix. Ранее сообщалось, что Китай готов стать еще ближе с Россией в энергетическом партнерстве. Глава Китая предложил вместе с РФ поддерживать энергобезопасность в мире. Также председатель КНР предложил Европе избегать эскалации конфликта, пишет RT. Спецоперация проходит на территории Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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