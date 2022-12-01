Си Цзиньпин дал Европе подсказку, как спасти лицо из-за конфликта на Украине

Си Цзиньпин: в интересах Европы решить конфликт на Украине политическими методами

Глава КНР считает, что Европе не следует решать конфликт на Украине силовым методом Фото: Официальный сайт Президента РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Если Европа хочет отвечать собственным интересам и сохранить лицо, то ей следует решать конфликт на Украине политическими методами, а не силовыми. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин.

«Решение украинского кризиса политическими методами больше всего отвечает интересам Европы», — уточнил он. Его слова приводит французская газета La Croix.

Ранее сообщалось, что Китай готов стать еще ближе с Россией в энергетическом партнерстве. Глава Китая предложил вместе с РФ поддерживать энергобезопасность в мире. Также председатель КНР предложил Европе избегать эскалации конфликта, пишет RT.

Спецоперация проходит на территории Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.