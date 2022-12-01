Си Цзиньпин дал Европе подсказку, как спасти лицо из-за конфликта на Украине

Если Европа хочет отвечать собственным интересам и сохранить лицо, то ей следует решать конфликт на Украине политическими методами, а не силовыми. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин.
«Решение украинского кризиса политическими методами больше всего отвечает интересам Европы», — уточнил он. Его слова приводит французская газета La Croix.
Ранее сообщалось, что Китай готов стать еще ближе с Россией в энергетическом партнерстве. Глава Китая предложил вместе с РФ поддерживать энергобезопасность в мире. Также председатель КНР предложил Европе избегать эскалации конфликта, пишет RT.
Спецоперация проходит на территории Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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Если Европа хочет отвечать собственным интересам и сохранить лицо, то ей следует решать конфликт на Украине политическими методами, а не силовыми. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин. «Решение украинского кризиса политическими методами больше всего отвечает интересам Европы», — уточнил он. Его слова приводит французская газета La Croix. Ранее сообщалось, что Китай готов стать еще ближе с Россией в энергетическом партнерстве. Глава Китая предложил вместе с РФ поддерживать энергобезопасность в мире. Также председатель КНР предложил Европе избегать эскалации конфликта, пишет RT. Спецоперация проходит на территории Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.