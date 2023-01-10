Медведев: противники РФ модернизировали танк Т-72

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Противники России модернизировали российский танк Т-72, заявил Дмитрий Медведев Фото:
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Противники России изменили модификацию российского танка Т-72. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«Наши противники профинансировали модернизацию танков Т-72. Мы должны действовать быстрее и эффективные», — заявил Медведев. Его слова передает агентство РИА Новости.

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Противники России изменили модификацию российского танка Т-72. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. «Наши противники профинансировали модернизацию танков Т-72. Мы должны действовать быстрее и эффективные», — заявил Медведев. Его слова передает агентство РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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