Медведев: противники РФ модернизировали танк Т-72

Противники России модернизировали российский танк Т-72, заявил Дмитрий Медведев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Противники России изменили модификацию российского танка Т-72. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
«Наши противники профинансировали модернизацию танков Т-72. Мы должны действовать быстрее и эффективные», — заявил Медведев. Его слова передает агентство РИА Новости.
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