Правительство РФ лишит выплат часть военных пенсионеров

Правительство РФ решило отказаться от выплат пенсий военным пенсионерам из государств — членов СНГ, предусмотренных Соглашением о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих государств — участников СНГ от 15 мая 1992 года. Об этом сообщают «Ведомости», со ссылкой на решение правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
«В пояснительной записке [к отмене соглашения] говорится, что предусмотренный соглашениями от 15 мая 1992 года порядок выплаты пенсий приводит к росту фиктивных миграционных потоков иностранных военных пенсионеров в Россию», — сообщают «Ведомости», со ссылкой на текст документа, имеющегося у них в распоряжении. В то же время, переехав из России в другое государство СНГ, военный пенсионер теряет часть выплат, что приводит к большому числу жалоб.
Фактически, в настоящее время Россия оплачивает содержание военных пенсионеров иностранных государств. Взамен данного соглашения могут быть заключены двусторонние международные договоры о пенсиях.
Ранее URA.RU рассказало, что правительство РФ приняло постановление считать трудовой стаж для участников специальной операции в двойном размере. Также обсуждается возможность досрочного выхода на пенсию для жителей новых регионов страны.
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Правительство РФ решило отказаться от выплат пенсий военным пенсионерам из государств — членов СНГ, предусмотренных Соглашением о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих государств — участников СНГ от 15 мая 1992 года. Об этом сообщают «Ведомости», со ссылкой на решение правительственной комиссии по законопроектной деятельности. «В пояснительной записке [к отмене соглашения] говорится, что предусмотренный соглашениями от 15 мая 1992 года порядок выплаты пенсий приводит к росту фиктивных миграционных потоков иностранных военных пенсионеров в Россию», — сообщают «Ведомости», со ссылкой на текст документа, имеющегося у них в распоряжении. В то же время, переехав из России в другое государство СНГ, военный пенсионер теряет часть выплат, что приводит к большому числу жалоб. Фактически, в настоящее время Россия оплачивает содержание военных пенсионеров иностранных государств. Взамен данного соглашения могут быть заключены двусторонние международные договоры о пенсиях. Ранее URA.RU рассказало, что правительство РФ приняло постановление считать трудовой стаж для участников специальной операции в двойном размере. Также обсуждается возможность досрочного выхода на пенсию для жителей новых регионов страны.