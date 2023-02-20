Военный эксперт Литовкин раскрыл «тактику Махно» на Украине. Видео

Военный эксперт Литовкин заявил о новой тактике ВСУ, вызванной большими потерями

20 февраля 2023 в 20:51 Размер текста - 17 +

ВСУ несут большие потери, отметил Виктор Литовкин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные не выдерживают прямых столкновений с российской армией, из-за чего применяют «тактику Нестора Махно», революционера Гражданской войны в России 1917—1922 гг., — «пострелял и убежал». Об этом сообщил политолог и военный эксперт Виктор Литовкин. Как пояснил эксперт, украинские военные начали активно применять пикапы с установленными на них стрелковым оружием, схожие с теми, что использовались под руководством революционера Нестора Махно в годы Гражданской войны в России 1917—1922 гг. «Это тактика тачанок, как была у Махно: налетели, постреляли и убежали. Она применяется, когда у тебя не хватает личного состава и боевой техники, но ты должен огрызаться, наносить максимальный урон противнику», — приводит слова Виктора Литовкина Пятый канал. По мнению политолога, переход к такой тактике свидетельствует о том, что Вооруженные силы Украины не выдерживают ударов российских сил. «Если они бегают таким образом, значит, они боятся. Это говорит о том, что мы их быстро засекаем и наносим ответный удар. Поэтому они так и действуют», — заключил военный эксперт. Ранее замруководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил о критической нехватке патронов у ВСУ. Большой расход боеприпасов он объяснил высокой интенсивностью боев. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью американскому изданию The Washington Post отметил, что в день ВСУ выпускают до 6000 артиллерийских снарядов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские военные не выдерживают прямых столкновений с российской армией, из-за чего применяют «тактику Нестора Махно», революционера Гражданской войны в России 1917—1922 гг., — «пострелял и убежал». Об этом сообщил политолог и военный эксперт Виктор Литовкин. Как пояснил эксперт, украинские военные начали активно применять пикапы с установленными на них стрелковым оружием, схожие с теми, что использовались под руководством революционера Нестора Махно в годы Гражданской войны в России 1917—1922 гг. «Это тактика тачанок, как была у Махно: налетели, постреляли и убежали. Она применяется, когда у тебя не хватает личного состава и боевой техники, но ты должен огрызаться, наносить максимальный урон противнику», — приводит слова Виктора Литовкина Пятый канал. По мнению политолога, переход к такой тактике свидетельствует о том, что Вооруженные силы Украины не выдерживают ударов российских сил. «Если они бегают таким образом, значит, они боятся. Это говорит о том, что мы их быстро засекаем и наносим ответный удар. Поэтому они так и действуют», — заключил военный эксперт. Ранее замруководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил о критической нехватке патронов у ВСУ. Большой расход боеприпасов он объяснил высокой интенсивностью боев. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью американскому изданию The Washington Post отметил, что в день ВСУ выпускают до 6000 артиллерийских снарядов.