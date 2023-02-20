Украинские военные не выдерживают прямых столкновений с российской армией, из-за чего применяют «тактику Нестора Махно», революционера Гражданской войны в России 1917—1922 гг., — «пострелял и убежал». Об этом сообщил политолог и военный эксперт Виктор Литовкин.
Как пояснил эксперт, украинские военные начали активно применять пикапы с установленными на них стрелковым оружием, схожие с теми, что использовались под руководством революционера Нестора Махно в годы Гражданской войны в России 1917—1922 гг. «Это тактика тачанок, как была у Махно: налетели, постреляли и убежали. Она применяется, когда у тебя не хватает личного состава и боевой техники, но ты должен огрызаться, наносить максимальный урон противнику», — приводит слова Виктора Литовкина Пятый канал.
По мнению политолога, переход к такой тактике свидетельствует о том, что Вооруженные силы Украины не выдерживают ударов российских сил. «Если они бегают таким образом, значит, они боятся. Это говорит о том, что мы их быстро засекаем и наносим ответный удар. Поэтому они так и действуют», — заключил военный эксперт.
Ранее замруководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил о критической нехватке патронов у ВСУ. Большой расход боеприпасов он объяснил высокой интенсивностью боев. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью американскому изданию The Washington Post отметил, что в день ВСУ выпускают до 6000 артиллерийских снарядов.
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