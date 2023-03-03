03 марта 2023

Американский журналист возмутился обвинениям «избалованных бандеровцев»

Журналист Макс Блюменталь: «избалованные бандеровцы» обвиняют Запад в неудачах Украины
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Украинские «бандеровцы» регулярно требуют деньги США на нужды собственных коррупционеров, заявил Макс Блюменталь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Обвинения «избалованных бандеровцев» о том, что антивоенные митинги, проходящие в США и Германии, идут на руку России, являются возмутительными. Такое мнение выразил американский журналист Макс Блюменталь.

«Избалованные бандеровцы обвиняют нас в том, что мы „ставим под угрозу общественную поддержку Украины“ проведением антивоенных митингов в Вашингтоне и Берлине. Возмутительно!» — написал Блюменталь в своих социальных сетях. Также журналист отметил, что те самые «бандеровцы» «ноют» о дополнительных десятках миллиардов долларов на нужды «коррумпированного режима» президента Украины Владимира Зеленского из карманов обычных американских налогоплательщиков.

Ранее конгрессмены-республиканцы написали письмо президенту США Джо Байдену с требованием объяснить очередные поставки военной техники Украине, вместо того, чтобы уделить больше внимания внутренним проблемам Соединенных Штатов. Журналист Fox News и Newsmax Кайл Беккер в ответ на очередные просьбы Зеленского о помощи посоветовал ему найти «собственных налогоплательщиков» вместо американских, передает телеканал 360. В Пентагоне уже прозвучали предложения о том, что украинские власти должны найти способ оплачивать поставки военной техники из США, пишет «Национальная служба новостей».

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Обвинения «избалованных бандеровцев» о том, что антивоенные митинги, проходящие в США и Германии, идут на руку России, являются возмутительными. Такое мнение выразил американский журналист Макс Блюменталь. «Избалованные бандеровцы обвиняют нас в том, что мы „ставим под угрозу общественную поддержку Украины“ проведением антивоенных митингов в Вашингтоне и Берлине. Возмутительно!» — написал Блюменталь в своих социальных сетях. Также журналист отметил, что те самые «бандеровцы» «ноют» о дополнительных десятках миллиардов долларов на нужды «коррумпированного режима» президента Украины Владимира Зеленского из карманов обычных американских налогоплательщиков. Ранее конгрессмены-республиканцы написали письмо президенту США Джо Байдену с требованием объяснить очередные поставки военной техники Украине, вместо того, чтобы уделить больше внимания внутренним проблемам Соединенных Штатов. Журналист Fox News и Newsmax Кайл Беккер в ответ на очередные просьбы Зеленского о помощи посоветовал ему найти «собственных налогоплательщиков» вместо американских, передает телеканал 360. В Пентагоне уже прозвучали предложения о том, что украинские власти должны найти способ оплачивать поставки военной техники из США, пишет «Национальная служба новостей».
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