Конгрессмены потребовали от Байдена объяснить поставки танков ВСУ 28 января 2023 в 04:07 Размер текста - 17 + Четверо конгрессменов запросили у Белого дома разъяснения о танках Abrams для Киева Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Четверо конгрессменов-республиканцев написали письмо президенту США Джо Байдену и министру обороны Ллойду Остину с требованием разъяснить, почему Штаты поставляют танки AbramsУкраине. Они считают, что вместо поддержки Киева нужно уделить внимание внутренним проблемам страны. «Эскалация этого конфликта продолжает идти за счет американского налогоплательщика», — отметили они, передает издание Daily Caller . Конгрессмены назвали поддержку Украины танками Abrams «постыдной». Письмо подписали Трой Нельс, Пол Госар, Лорен Боберт и Эли Крэйн. Конгрессмены указали Байдену, что в США достаточно внутренних проблем, которые остаются нерешенными. Президент США Джо Байден 25 января официально объявил, что страна передаст Украине 31 танк Abrams. Позже в Госдепе уточнили, что не успеют передать технику к началу весны. В Министерстве обороны США объяснили, что поставки танков задержатся из-за их отсутствия на складах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если страна получит западные танки к августу, то будет слишком поздно. Четверо конгрессменов-республиканцев написали письмо президенту США Джо Байдену и министру обороны Ллойду Остину с требованием разъяснить, почему Штаты поставляют танки AbramsУкраине. Они считают, что вместо поддержки Киева нужно уделить внимание внутренним проблемам страны. «Эскалация этого конфликта продолжает идти за счет американского налогоплательщика», — отметили они, передает издание Daily Caller. Конгрессмены назвали поддержку Украины танками Abrams «постыдной». Письмо подписали Трой Нельс, Пол Госар, Лорен Боберт и Эли Крэйн. Конгрессмены указали Байдену, что в США достаточно внутренних проблем, которые остаются нерешенными. Президент США Джо Байден 25 января официально объявил, что страна передаст Украине 31 танк Abrams. Позже в Госдепе уточнили, что не успеют передать технику к началу весны. В Министерстве обороны США объяснили, что поставки танков задержатся из-за их отсутствия на складах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если страна получит западные танки к августу, то будет слишком поздно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям