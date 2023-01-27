27 января 2023

Конгрессмены потребовали от Байдена объяснить поставки танков ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей артиллерии. Пермь, танк
Четверо конгрессменов запросили у Белого дома разъяснения о танках Abrams для Киева Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Четверо конгрессменов-республиканцев написали письмо президенту США Джо Байдену и министру обороны Ллойду Остину с требованием разъяснить, почему Штаты поставляют танки AbramsУкраине. Они считают, что вместо поддержки Киева нужно уделить внимание внутренним проблемам страны.

«Эскалация этого конфликта продолжает идти за счет американского налогоплательщика», — отметили они, передает издание Daily Caller. Конгрессмены назвали поддержку Украины танками Abrams «постыдной».

Письмо подписали Трой Нельс, Пол Госар, Лорен Боберт и Эли Крэйн. Конгрессмены указали Байдену, что в США достаточно внутренних проблем, которые остаются нерешенными.

Президент США Джо Байден 25 января официально объявил, что страна передаст Украине 31 танк Abrams. Позже в Госдепе уточнили, что не успеют передать технику к началу весны. В Министерстве обороны США объяснили, что поставки танков задержатся из-за их отсутствия на складах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если страна получит западные танки к августу, то будет слишком поздно.

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Четверо конгрессменов-республиканцев написали письмо президенту США Джо Байдену и министру обороны Ллойду Остину с требованием разъяснить, почему Штаты поставляют танки AbramsУкраине. Они считают, что вместо поддержки Киева нужно уделить внимание внутренним проблемам страны. «Эскалация этого конфликта продолжает идти за счет американского налогоплательщика», — отметили они, передает издание Daily Caller. Конгрессмены назвали поддержку Украины танками Abrams «постыдной». Письмо подписали Трой Нельс, Пол Госар, Лорен Боберт и Эли Крэйн. Конгрессмены указали Байдену, что в США достаточно внутренних проблем, которые остаются нерешенными. Президент США Джо Байден 25 января официально объявил, что страна передаст Украине 31 танк Abrams. Позже в Госдепе уточнили, что не успеют передать технику к началу весны. В Министерстве обороны США объяснили, что поставки танков задержатся из-за их отсутствия на складах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если страна получит западные танки к августу, то будет слишком поздно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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