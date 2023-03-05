Louis Vuitton ответил на обвинения Украины в поддержке РФ

Компания Louis Vuitton через свои соцсети предложила «учить географию» советнику главы офиса президента Украины Михаилу Подоляку, который обвинил ее в использовании «пророссийской» символики в рекламе. Однако вскоре сообщение было удалено.
Louis Vuitton опубликовал в Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) фотографию французского флага, подписав ее фразой на украинском языке — «вивчайте географию» (учите географию). Пост был удален спустя некоторое время.
В проморолике компании, который ранее не устроил Подоляка, фигурировали красный, белый и синий цвета с символикой V. Политик посчитал рекламу шуткой «с символами агрессии». Пользователи указали Подоляку, что эти цвета используются во флагах разных стран мира, а V в контексте означает Vuitton.
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Компания Louis Vuitton через свои соцсети предложила «учить географию» советнику главы офиса президента Украины Михаилу Подоляку, который обвинил ее в использовании «пророссийской» символики в рекламе. Однако вскоре сообщение было удалено. Louis Vuitton опубликовал в Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) фотографию французского флага, подписав ее фразой на украинском языке — «вивчайте географию» (учите географию). Пост был удален спустя некоторое время. В проморолике компании, который ранее не устроил Подоляка, фигурировали красный, белый и синий цвета с символикой V. Политик посчитал рекламу шуткой «с символами агрессии». Пользователи указали Подоляку, что эти цвета используются во флагах разных стран мира, а V в контексте означает Vuitton.