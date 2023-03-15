«Новые люди» внесли в Госдуму законопроект об оценке чиновников

15 марта 2023 в 20:22 Размер текста - 17 +

Алексей Нечаев рассказал о законопроекте об оценке чиновников, который внесен в Госдуму Фото: Елена Пахомова «Новые люди» 15 марта внесли в Госдуму законопроект о введении системы ежегодной оценки чиновников через «Госуслуги». Об этом рассказали в пресс-службе партии. Как считает лидер «Новых людей» Алексей Нечаев, граждане должны иметь возможность выражать свое отношение к власти. «Мы предлагаем дать людям возможность оценивать работу губернаторов, мэров и депутатов через Госуслуги, без лишней бюрократии и сложностей. Выборы проходят раз в несколько лет, а интернет позволяет оценить эффективность управленцев в режиме реального времени. Надо делать это раз в год, чтобы держать власть в тонусе», — говорит Алексей Нечаев. Его цитирует пресс-служба партии. Новость по теме «Новые люди» предложили оценивать работу чиновников через «Госуслуги» В партии уверены — пользу для людей такой обратной связи тоже сложно переоценить. Сегодня единого механизма получения обратной связи от населения о работе чиновников просто не существует. А без него власть часто работает в отрыве от реальных проблем.«Людям оставляют все меньше возможностей показывать свое отношение к власти. Одной из таких возможностей были прямые выборы мэра. Недавно ее отобрали даже у Новосибирска. Мы были против, потому что без обратной связи система не может работать адекватно: многие чиновники на местах забывают, что их главный работодатель — народ», — говорит Нечаев. По мнению «Новых людей», такая система поможет чиновникам оперативно корректировать свою работу. «Стабильно низкая оценка деятельности чиновника может стать причиной для отставки. На начальном этапе мы предлагаем достаточно простую шкалу оценок. Но в будущем эти параметры можно расширять и создать настоящую экосистему прямой демократии», — добавил Алексей Нечаев. Что же касается расходов, подчеркнул лидер «Новых людей», то приятно констатировать — инициатива не потребует ни единого рубля затрат из госбюджета. Впервые инициатива о введении системы оценки чиновников через интернет была озвучена «Новыми людьми» 2 марта на партийной конференции в Москве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Новые люди» 15 марта внесли в Госдуму законопроект о введении системы ежегодной оценки чиновников через «Госуслуги». Об этом рассказали в пресс-службе партии. Как считает лидер «Новых людей» Алексей Нечаев, граждане должны иметь возможность выражать свое отношение к власти. «Мы предлагаем дать людям возможность оценивать работу губернаторов, мэров и депутатов через Госуслуги, без лишней бюрократии и сложностей. Выборы проходят раз в несколько лет, а интернет позволяет оценить эффективность управленцев в режиме реального времени. Надо делать это раз в год, чтобы держать власть в тонусе», — говорит Алексей Нечаев. Его цитирует пресс-служба партии. В партии уверены — пользу для людей такой обратной связи тоже сложно переоценить. Сегодня единого механизма получения обратной связи от населения о работе чиновников просто не существует. А без него власть часто работает в отрыве от реальных проблем.«Людям оставляют все меньше возможностей показывать свое отношение к власти. Одной из таких возможностей были прямые выборы мэра. Недавно ее отобрали даже у Новосибирска. Мы были против, потому что без обратной связи система не может работать адекватно: многие чиновники на местах забывают, что их главный работодатель — народ», — говорит Нечаев. По мнению «Новых людей», такая система поможет чиновникам оперативно корректировать свою работу. «Стабильно низкая оценка деятельности чиновника может стать причиной для отставки. На начальном этапе мы предлагаем достаточно простую шкалу оценок. Но в будущем эти параметры можно расширять и создать настоящую экосистему прямой демократии», — добавил Алексей Нечаев. Что же касается расходов, подчеркнул лидер «Новых людей», то приятно констатировать — инициатива не потребует ни единого рубля затрат из госбюджета. Впервые инициатива о введении системы оценки чиновников через интернет была озвучена «Новыми людьми» 2 марта на партийной конференции в Москве.