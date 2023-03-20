Путин: Россия бесплатно накормит Африку в случае прекращения зерновой сделки

20 марта 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

Россия поставит зерно в запланированном объеме, заверил Путин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Если решение о продлении зерновой сделки не будет принято, Москва бесплатно обеспечит зерном страны Африки. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Если мы все-таки примем решение не продлять эту сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно», — сказал Путин на пленарном заседании международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире». Трансляция выступления президента проводится на телеканале «Россия 24». О продлении сделки стало известно 18 марта. Россия и Украина при посредничестве ООН заключили летом зерновую сделку для вывоза зерна с украинской территории. Договор действует 120 дней и затем продлевается на тот же срок. На прошлой неделе Россия согласилась продлить сделку лишь на 60 дней, так как остальные участники не выполняют часть условий. Осенью Россия прекращала свое участие в зерновой сделке, так как большинство судов с зерном шли в ЕС, а не в беднейшие страны, передают «Дни.ру».

Если решение о продлении зерновой сделки не будет принято, Москва бесплатно обеспечит зерном страны Африки. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Если мы все-таки примем решение не продлять эту сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно», — сказал Путин на пленарном заседании международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире». Трансляция выступления президента проводится на телеканале «Россия 24». О продлении сделки стало известно 18 марта. Россия и Украина при посредничестве ООН заключили летом зерновую сделку для вывоза зерна с украинской территории. Договор действует 120 дней и затем продлевается на тот же срок. На прошлой неделе Россия согласилась продлить сделку лишь на 60 дней, так как остальные участники не выполняют часть условий. Осенью Россия прекращала свое участие в зерновой сделке, так как большинство судов с зерном шли в ЕС, а не в беднейшие страны, передают «Дни.ру».