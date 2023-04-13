Рогозин похвастался дорогим трофеем с зоны СВО. Фото

13 апреля 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин показал сбитую добровольцами трофейную ракету Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал на фото трофейную противорадиолокационную ракету, полученную в зоне проведения СВО. Фото выложил сам Рогозин. «На фото — с трофеем. Лучший подарок для моих технарей на День космонавтики», — написал Рогозин в своем telegram-канале . Он добавил, что дорогая противорадиолокационная ракета была сбита добровольцами. Теперь она будет направлена в Москву для разбора. Ранее Минобороны России сообщило о сбитии украинской ракеты «Гром-2», пишет RT. Кроме того, были перехвачены снаряды систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч». Военный эксперт Василий Дандыкин добавил, что сама ракета по своим характеристикам напоминает российский «Искандер», передает телеканал 360. По словам эксперта, подобных снарядов у Украины осталось совсем немного. telegram-канал Дмитрия Рогозина

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал на фото трофейную противорадиолокационную ракету, полученную в зоне проведения СВО. Фото выложил сам Рогозин. «На фото — с трофеем. Лучший подарок для моих технарей на День космонавтики», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он добавил, что дорогая противорадиолокационная ракета была сбита добровольцами. Теперь она будет направлена в Москву для разбора. Ранее Минобороны России сообщило о сбитии украинской ракеты «Гром-2», пишет RT. Кроме того, были перехвачены снаряды систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч». Военный эксперт Василий Дандыкин добавил, что сама ракета по своим характеристикам напоминает российский «Искандер», передает телеканал 360. По словам эксперта, подобных снарядов у Украины осталось совсем немного.