Что самое главное в разговоре Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский должны понимать, что эскалация не поможет завершить конфликт на Украине. Об этом в интервью URA.RU заявил соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, политолог Алексей Малинин.
«Главное, чтобы в разговоре Трампа и Зеленского преобладало понимание того, что если Штаты будут способствовать эскалации, то ни к чему хорошему это не приведет и никак не приблизит урегулирование этого конфликта», — сказал политолог. При этом он отметил, что истерия вокруг «Томагавков» сильно преувеличена.
Трамп и Зеленский встречаются в Белом доме 17 октября. Одна из главных тем — обсуждение поставок ракет «Томагавк» Украине. Ранее президент России Владимир Путин предупредил по телефону своего американского коллегу о том, чем чревато подобное решение.
