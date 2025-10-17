Что самое главное в разговоре Трампа и Зеленского

Политолог Малинин: главное, чтобы Трамп и Зеленский понимали опасность эскалации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский должны проявить отвественность на переговорах
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский должны проявить отвественность на переговорах Фото:

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский должны понимать, что эскалация не поможет завершить конфликт на Украине. Об этом в интервью URA.RU заявил соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, политолог Алексей Малинин.

«Главное, чтобы в разговоре Трампа и Зеленского преобладало понимание того, что если Штаты будут способствовать эскалации, то ни к чему хорошему это не приведет и никак не приблизит урегулирование этого конфликта», — сказал политолог. При этом он отметил, что истерия вокруг «Томагавков» сильно преувеличена.

Трамп и Зеленский встречаются в Белом доме 17 октября. Одна из главных тем — обсуждение поставок ракет «Томагавк» Украине. Ранее президент России Владимир Путин предупредил по телефону своего американского коллегу о том, чем чревато подобное решение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский должны понимать, что эскалация не поможет завершить конфликт на Украине. Об этом в интервью URA.RU заявил соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, политолог Алексей Малинин. «Главное, чтобы в разговоре Трампа и Зеленского преобладало понимание того, что если Штаты будут способствовать эскалации, то ни к чему хорошему это не приведет и никак не приблизит урегулирование этого конфликта», — сказал политолог. При этом он отметил, что истерия вокруг «Томагавков» сильно преувеличена. Трамп и Зеленский встречаются в Белом доме 17 октября. Одна из главных тем — обсуждение поставок ракет «Томагавк» Украине. Ранее президент России Владимир Путин предупредил по телефону своего американского коллегу о том, чем чревато подобное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...