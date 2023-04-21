В Генштабе ВС РФ объяснили несправедливые решения об отсрочке для многодетных отцов

Генштаб ВС РФ: отсрочку для многодетных отцов предоставляют военкоматы
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Во время частичной мобилизации были случаи ошибочного призыва многодетных отцов Фото:
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Призыв — 2023

Военкоматы на местах принимают решение о предоставлении всех видов отсрочек, в том числе и для многодетных отцов. Директивы Минобороны на них не действуют. Об этом рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский, отвечая на запрос депутата от ЛДПР Ярослава Нилова.

«Призывная комиссия является коллегиональным органом субъекта РФ, не относящимся к Минобороны России, и ведомственные акты на нее свое действие распространять не могут», — написал Бурдинский в ответ на запрос Нилова о порядке демобилизации многодетных отцов. Текст документа опубликовал депутата от ЛДПР в своем telegram-канале. Также Нилов призвал усилить взаимодействие Генштаба с руководством субъектов.

Во время частичной мобилизации были случаи ошибочного призыва многодетных отцов. Часть из них была возвращена домой после разбирательств. Согласно законодательству РФ, отсрочку от службы в воинских частях могут получить отцы, которые воспитывают двух или более детей.

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Военкоматы на местах принимают решение о предоставлении всех видов отсрочек, в том числе и для многодетных отцов. Директивы Минобороны на них не действуют. Об этом рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский, отвечая на запрос депутата от ЛДПР Ярослава Нилова. «Призывная комиссия является коллегиональным органом субъекта РФ, не относящимся к Минобороны России, и ведомственные акты на нее свое действие распространять не могут», — написал Бурдинский в ответ на запрос Нилова о порядке демобилизации многодетных отцов. Текст документа опубликовал депутата от ЛДПР в своем telegram-канале. Также Нилов призвал усилить взаимодействие Генштаба с руководством субъектов. Во время частичной мобилизации были случаи ошибочного призыва многодетных отцов. Часть из них была возвращена домой после разбирательств. Согласно законодательству РФ, отсрочку от службы в воинских частях могут получить отцы, которые воспитывают двух или более детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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