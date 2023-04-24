Россия проведет демарш в отношении США из-за невыдачи виз российским журналистам. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Но, конечно же, мы демарш проведем и соответствующий протест выразим и неприятие происходящего», — сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает РИА Новости. При этом он отметил, что уровень демарша обозначить сейчас сложно, так как необходимо согласовать данный вопрос с профильным департаментом в Москве с учетом их графика.
Вашингтон настроен на визовую войну с Россией, чтобы максимально затруднить участие России в деятельности ООН. Такое мнение высказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. Американские власти замалчивают причину невыдачи виз российским журналистам, сообщает
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