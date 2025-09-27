Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что руководство Украины, рассчитывающее на возвращение территорий в пределах границ 2022 года, проявляет политическую слепоту. Такое заявление прозвучало на пресс-конференции, проходящей на полях ГА ООН.
«Что касается границ Украины 2022 года, то, по-моему, уже никто не строит на этом планов. Стремление вернуться к этим границам — это политическая слепота и полное непонимание происходящего. Россия отстаивает свои законные интересы и права людей, которых, после переворота в Киеве, нацисты объявили террористами и нелюдями», — подчеркнул Лавров на пресс-конференции в ООН. Трансляция доступна на сайте МИД РФ.
Ранее российские дипломаты, в том числе посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, отмечали, что признание Украиной и Западом новых территориальных реалий, сложившихся после референдумов 2022 года, зависит от позиции западных стран и может стать вопросом времени. Москва неоднократно подчеркивала необходимость международно-правового оформления изменений и вывода ВСУ из ряда регионов для урегулирования конфликта.
