Лавров сделал заявление по поводу границ Украины

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что ожидания Украины относительно восстановления контроля над территориями в границах 2022 года являются проявлением «политической слепоты». Об этом он сказал на пресс-конференции после своего выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН.
