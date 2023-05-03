03 мая 2023

Госдеп предупредил живущих на Украине американцев об угрозе обстрелов Киева

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, мариуполь, война, ресторан, разрушения, обстрел, сво
Госдеп призвал американцев на Украине соблюдать воздушную тревогу Фото:
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Украина попыталась совершить покушение на Путина

Госдеп предупредил граждан США, которые проживают на территории Украины о повышенной угрозе ударов по Киеву и Киевской области. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте посольства США на Украине.

«Госдепартамент предупреждает граждан США об угрозе ракетных обстрелов в Киеве и Киевской области», — пишет пресс-служба посольства США на Украине. Посольство США призывает американцев соблюдать воздушную тревогу и укрываться надлежащим образом.

Ранее ВСУ попытались совершить атаку на Кремль с помощью БПЛА. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта атака была направлена на Владимира Путина. Депутат Госдумы Максим Иванов потребовал нанести ответный удар по президенту Украины Владимиру Зеленскому. В СК РФ по факту теракта возбудили уголовное дело. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Киев отрицает свою причастность к произошедшему.

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Госдеп предупредил граждан США, которые проживают на территории Украины о повышенной угрозе ударов по Киеву и Киевской области. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте посольства США на Украине. «Госдепартамент предупреждает граждан США об угрозе ракетных обстрелов в Киеве и Киевской области», — пишет пресс-служба посольства США на Украине. Посольство США призывает американцев соблюдать воздушную тревогу и укрываться надлежащим образом. Ранее ВСУ попытались совершить атаку на Кремль с помощью БПЛА. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта атака была направлена на Владимира Путина. Депутат Госдумы Максим Иванов потребовал нанести ответный удар по президенту Украины Владимиру Зеленскому. В СК РФ по факту теракта возбудили уголовное дело. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Киев отрицает свою причастность к произошедшему.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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