Госдеп предупредил живущих на Украине американцев об угрозе обстрелов Киева

04 мая 2023 в 01:56 Размер текста - 17 +

Госдеп предупредил граждан США, которые проживают на территории Украины о повышенной угрозе ударов по Киеву и Киевской области. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте посольства США на Украине. «Госдепартамент предупреждает граждан США об угрозе ракетных обстрелов в Киеве и Киевской области», — пишет пресс-служба посольства США на Украине. Посольство США призывает американцев соблюдать воздушную тревогу и укрываться надлежащим образом. Ранее ВСУ попытались совершить атаку на Кремль с помощью БПЛА. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта атака была направлена на Владимира Путина. Депутат Госдумы Максим Иванов потребовал нанести ответный удар по президенту Украины Владимиру Зеленскому. В СК РФ по факту теракта возбудили уголовное дело. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Киев отрицает свою причастность к произошедшему.