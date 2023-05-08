Депутат Рады Бригинец: Зеленский не выполнил обещание по выплатам бойцам ВСУ

08 мая 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

Зеленский до сих пор не выполнил обещание по выплатам бойцам ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский в начале конфликта с Россией пообещал выплаты бойцам ВСУ. Однако даже спустя год боевых действий украинские военные так ничего и не получили. Об этом заявил народный депутат Верховной рады предыдущих созывов Александр Бригинец. «Зеленский 27 февраля лично заявил, что каждый военный должен получать не меньше ста тысяч гривен (211 тысяч рублей. — прим. URA.RU), пока не закончится конфликт», — сказал Александр Бригинец в эфире телеканала «Прямой». Он подчеркнул, что тогда это решение было одобрено Кабмином Украины, но сейчас глава государства не говорит об этом. Ранее бывший аналитик ЦРУ США Реймонд Макговерн заявил, что Зеленский не выполнил свое главное предвыборное обещание, а именно улучшение отношений с Россией. Также он говорил, что стабилизирует ситуацию в Донбассе, но и этого не сделал, пишет телеканал 360.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале конфликта с Россией пообещал выплаты бойцам ВСУ. Однако даже спустя год боевых действий украинские военные так ничего и не получили. Об этом заявил народный депутат Верховной рады предыдущих созывов Александр Бригинец. «Зеленский 27 февраля лично заявил, что каждый военный должен получать не меньше ста тысяч гривен (211 тысяч рублей. — прим. URA.RU), пока не закончится конфликт», — сказал Александр Бригинец в эфире телеканала «Прямой». Он подчеркнул, что тогда это решение было одобрено Кабмином Украины, но сейчас глава государства не говорит об этом. Ранее бывший аналитик ЦРУ США Реймонд Макговерн заявил, что Зеленский не выполнил свое главное предвыборное обещание, а именно улучшение отношений с Россией. Также он говорил, что стабилизирует ситуацию в Донбассе, но и этого не сделал, пишет телеканал 360.