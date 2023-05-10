Reuters: Турция попросила РФ отсрочить платежи за газ на год

Россия дала отсрочку Турции на оплату счетов за природный газ в размере 600 млн долларов до 2024 года. Об этом сообщили источники на условиях анонимности.
«Официально на следующий год перенесена выплата в размере 600 млн долларов. Огромное влияние на это оказал рост цен на энергоносители», — сообщил один из осведомленных в этом вопросе источников», — сообщил один из осведомленных в этом вопросе источников. Его слова приводит агентство
Это первая такая отсрочка в рамках сделки, которая была объявлена на прошлой неделе. Она доказывает прочность связей между Анкарой и Москвой, заключили в издании.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил, что Анкара достигла договоренности с «Газпромом» об отсрочке части платежей на российский газ. Об этом он рассказал телеканалу Haber Global. Турция будет использовать новое месторождение и продолжит покупать газ у России. Об этом заявил генеральный директор Турецкой нефтяной компании (TPAO) Мелих Хан Бильгин, его слова передает телеканал 360.
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