Reuters: Турция попросила РФ отсрочить платежи за газ на год

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
Турция попросила отсрочку на оплату газа у РФ Фото:

Россия дала отсрочку Турции на оплату счетов за природный газ в размере 600 млн долларов до 2024 года. Об этом сообщили источники на условиях анонимности.

«Официально на следующий год перенесена выплата в размере 600 млн долларов. Огромное влияние на это оказал рост цен на энергоносители», — сообщил один из осведомленных в этом вопросе источников», — сообщил один из осведомленных в этом вопросе источников. Его слова приводит агентство Reuters.

Это первая такая отсрочка в рамках сделки, которая была объявлена на прошлой неделе. Она доказывает прочность связей между Анкарой и Москвой, заключили в издании.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил, что Анкара достигла договоренности с «Газпромом» об отсрочке части платежей на российский газ. Об этом он рассказал телеканалу Haber Global. Турция будет использовать новое месторождение и продолжит покупать газ у России. Об этом заявил генеральный директор Турецкой нефтяной компании (TPAO) Мелих Хан Бильгин, его слова передает телеканал 360.

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Россия дала отсрочку Турции на оплату счетов за природный газ в размере 600 млн долларов до 2024 года. Об этом сообщили источники на условиях анонимности. «Официально на следующий год перенесена выплата в размере 600 млн долларов. Огромное влияние на это оказал рост цен на энергоносители», — сообщил один из осведомленных в этом вопросе источников», — сообщил один из осведомленных в этом вопросе источников. Его слова приводит агентство Reuters. Это первая такая отсрочка в рамках сделки, которая была объявлена на прошлой неделе. Она доказывает прочность связей между Анкарой и Москвой, заключили в издании. Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил, что Анкара достигла договоренности с «Газпромом» об отсрочке части платежей на российский газ. Об этом он рассказал телеканалу Haber Global. Турция будет использовать новое месторождение и продолжит покупать газ у России. Об этом заявил генеральный директор Турецкой нефтяной компании (TPAO) Мелих Хан Бильгин, его слова передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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