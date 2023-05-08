Крупнейшая энергокомпания Европы подала в суд на «Газпром» из-за нехватки поставок газа

09 мая 2023 в 06:56 Размер текста - 17 +

Контракты на поставки продолжают действовать, заявили в компании Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Итальянская энергокомпания Eni обратилась в Арбитражный суд из-за уменьшения поставок газа «Газпрома», отметив, что контракты продолжают действовать. Об этом говорится в ответе компании на вопрос акционера перед общим собранием, которое состоится 10 мая. «Сокращения, применяемые „Газпром экспортом“, являются предметом конфиденциального арбитражного разбирательства», — говорилось в документе, передает Bloomberg. Проблемы с поставками газа в Италию начались после начала спецоперации на Украине, когда в отношении российских компании западные страны ввели санкции. В октябре 2022 года Eni сообщала о «нулевых поставках» газа из России. Это произошло из-за того, что транспортные номинации через Австрию были приостановлены. позже Eni заявила о возобновлении поставок через Австрию.

Итальянская энергокомпания Eni обратилась в Арбитражный суд из-за уменьшения поставок газа «Газпрома», отметив, что контракты продолжают действовать. Об этом говорится в ответе компании на вопрос акционера перед общим собранием, которое состоится 10 мая. «Сокращения, применяемые „Газпром экспортом“, являются предметом конфиденциального арбитражного разбирательства», — говорилось в документе, передает Bloomberg. Проблемы с поставками газа в Италию начались после начала спецоперации на Украине, когда в отношении российских компании западные страны ввели санкции. В октябре 2022 года Eni сообщала о «нулевых поставках» газа из России. Это произошло из-за того, что транспортные номинации через Австрию были приостановлены. позже Eni заявила о возобновлении поставок через Австрию.