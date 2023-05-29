В Минтруда предрекли резкое сокращение численности женщин в России

Минтруда: работающих женщин к 2030 году станет меньше на треть

29 мая 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

В Минтруде заявили о резком сокращении численности женщин в России Фото: Московец Илья © URA.RU Численность работающих женщин от 30 до 39 лет станет меньше к 2030 году на 33,8% — с 12 млн до 7,9 млн. Об этом заявила первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина на Московском международном демографическом форуме «Демография и семейная политика 2030: опора на традиционные ценности». «У нас сейчас на пике численности находится возрастная когорта 30—39 лет, а эта возрастная когорта традиционно дает нам рождение вторых и третьих детей — 58% вторых рождений и 68% третьих рождений», — сообщила она, ее слова приводит ТАСС. Баталина добавила, что число работающих женщин снизится на 4,2 миллиона к 2030 году. Она также подчеркивает, что численность женщин репродуктивного возраста в России уменьшится до 2030 года. Число женщин 20—29 лет к 2030 году станет больше с 7,2 млн до 7,9 млн — на 9,7%. Ранее в Госдуме рассказали, почему в России падает рождаемость. В России снижается рождаемость, потому что в репродуктивном возрасте находятся граждане, которые родились в 1990-е годы, когда была демографическая яма. Об этом заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор проекта ОНФ «Время рожать» Татьяна Буцкая.

Численность работающих женщин от 30 до 39 лет станет меньше к 2030 году на 33,8% — с 12 млн до 7,9 млн. Об этом заявила первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина на Московском международном демографическом форуме «Демография и семейная политика 2030: опора на традиционные ценности». «У нас сейчас на пике численности находится возрастная когорта 30—39 лет, а эта возрастная когорта традиционно дает нам рождение вторых и третьих детей — 58% вторых рождений и 68% третьих рождений», — сообщила она, ее слова приводит ТАСС. Баталина добавила, что число работающих женщин снизится на 4,2 миллиона к 2030 году. Она также подчеркивает, что численность женщин репродуктивного возраста в России уменьшится до 2030 года. Число женщин 20—29 лет к 2030 году станет больше с 7,2 млн до 7,9 млн — на 9,7%. Ранее в Госдуме рассказали, почему в России падает рождаемость. В России снижается рождаемость, потому что в репродуктивном возрасте находятся граждане, которые родились в 1990-е годы, когда была демографическая яма. Об этом заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор проекта ОНФ «Время рожать» Татьяна Буцкая.