11 июня 2023

Боец «Джокер»: на передовой находятся пьяные и безынициативные украинские теробороновцы

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Теробороновцы воюют под давлением, считает боец ВС РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Члены украинской теробороны на передовых позициях в Донбассе бывают пьяными и воюют без всякой инициативы. Об этом сообщил боец российской Первой танковой армии с позывным «Джокер».

«Наши наблюдатели часто обнаруживают пьяную стрельбу, пьяный личный состав среди противника. <…> Пьяные оры, возгласы, потом стрельба трассерами в никуда, просто в воздух. Ну и шатающихся людей, поодиночке бродящих, хотя это в принципе запрещено на войне», — поделился «Джокер». Слова приводит РИА Новости. Также боец заявил, что на передовой линии у теробороновцев желание воевать отсутствует, а действуют они под давлением.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, основной целью СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее пленный боец ВСУ признался в том, что в их ряды берут людей с судимостями по «наркотическим» статьям, а также просто наркозависимых. А другой пленный солдат Иван Василенко рассказал, что наркотики передают бойцам ВСУ на линии соприкосновения от волонтеров с гуманитарной помощью, слова приводит МК.

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Члены украинской теробороны на передовых позициях в Донбассе бывают пьяными и воюют без всякой инициативы. Об этом сообщил боец российской Первой танковой армии с позывным «Джокер». «Наши наблюдатели часто обнаруживают пьяную стрельбу, пьяный личный состав среди противника. <…> Пьяные оры, возгласы, потом стрельба трассерами в никуда, просто в воздух. Ну и шатающихся людей, поодиночке бродящих, хотя это в принципе запрещено на войне», — поделился «Джокер». Слова приводит РИА Новости. Также боец заявил, что на передовой линии у теробороновцев желание воевать отсутствует, а действуют они под давлением. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, основной целью СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее пленный боец ВСУ признался в том, что в их ряды берут людей с судимостями по «наркотическим» статьям, а также просто наркозависимых. А другой пленный солдат Иван Василенко рассказал, что наркотики передают бойцам ВСУ на линии соприкосновения от волонтеров с гуманитарной помощью, слова приводит МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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