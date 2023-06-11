Боец «Джокер»: на передовой находятся пьяные и безынициативные украинские теробороновцы

12 июня 2023 в 05:34 Размер текста - 17 +

Теробороновцы воюют под давлением, считает боец ВС РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Члены украинской теробороны на передовых позициях в Донбассе бывают пьяными и воюют без всякой инициативы. Об этом сообщил боец российской Первой танковой армии с позывным «Джокер». «Наши наблюдатели часто обнаруживают пьяную стрельбу, пьяный личный состав среди противника. <…> Пьяные оры, возгласы, потом стрельба трассерами в никуда, просто в воздух. Ну и шатающихся людей, поодиночке бродящих, хотя это в принципе запрещено на войне», — поделился «Джокер». Слова приводит РИА Новости. Также боец заявил, что на передовой линии у теробороновцев желание воевать отсутствует, а действуют они под давлением. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, основной целью СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее пленный боец ВСУ признался в том, что в их ряды берут людей с судимостями по «наркотическим» статьям, а также просто наркозависимых. А другой пленный солдат Иван Василенко рассказал, что наркотики передают бойцам ВСУ на линии соприкосновения от волонтеров с гуманитарной помощью, слова приводит МК .

Члены украинской теробороны на передовых позициях в Донбассе бывают пьяными и воюют без всякой инициативы. Об этом сообщил боец российской Первой танковой армии с позывным «Джокер». «Наши наблюдатели часто обнаруживают пьяную стрельбу, пьяный личный состав среди противника. <…> Пьяные оры, возгласы, потом стрельба трассерами в никуда, просто в воздух. Ну и шатающихся людей, поодиночке бродящих, хотя это в принципе запрещено на войне», — поделился «Джокер». Слова приводит РИА Новости. Также боец заявил, что на передовой линии у теробороновцев желание воевать отсутствует, а действуют они под давлением. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, основной целью СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее пленный боец ВСУ признался в том, что в их ряды берут людей с судимостями по «наркотическим» статьям, а также просто наркозависимых. А другой пленный солдат Иван Василенко рассказал, что наркотики передают бойцам ВСУ на линии соприкосновения от волонтеров с гуманитарной помощью, слова приводит МК.