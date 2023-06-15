Глава туристического комитета Госдумы призвал создавать новые авиахабы в регионах

16 июня 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Сангаджи Тарбаев заявил о необходимости поддержки региональных перевозок Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) В России назрела необходимость создавать новые крупные авиахабы для поддержки региональных перевозок. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) беседе с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. «У нас сегодня уже на территории России начинают формироваться большие хабы. Но, к сожалению, их не так много пока. Таковыми можно в какой-то степени считать Новосибирск, Краснодар. Нам нужно, чтобы в уральской части был свой хаб, чтобы их становилось больше. Чтобы люди летали не только через Москву. Безусловно, межрегиональные перевозки надо поддерживать», — сказал Сангаджи Тарбаев. Для снижения цен на авиабилеты необходимо не только создавать большие авиационные транспортные узлы, но и поддерживать авиакомпании, отметил депутат. «Важно чтобы развивались региональные авиакомпании. Такие большие игроки, как „Аэрофлот“, S7, Utair, начинают считать экономическую выгоду, и она не всегда соответствует их ожиданием о доходе. Поэтому важно поддерживать региональные авиакомпании или создавать новые при помощи федерального центра», — объяснил глава думского комитета.

В России назрела необходимость создавать новые крупные авиахабы для поддержки региональных перевозок. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) беседе с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. «У нас сегодня уже на территории России начинают формироваться большие хабы. Но, к сожалению, их не так много пока. Таковыми можно в какой-то степени считать Новосибирск, Краснодар. Нам нужно, чтобы в уральской части был свой хаб, чтобы их становилось больше. Чтобы люди летали не только через Москву. Безусловно, межрегиональные перевозки надо поддерживать», — сказал Сангаджи Тарбаев. Для снижения цен на авиабилеты необходимо не только создавать большие авиационные транспортные узлы, но и поддерживать авиакомпании, отметил депутат. «Важно чтобы развивались региональные авиакомпании. Такие большие игроки, как „Аэрофлот“, S7, Utair, начинают считать экономическую выгоду, и она не всегда соответствует их ожиданием о доходе. Поэтому важно поддерживать региональные авиакомпании или создавать новые при помощи федерального центра», — объяснил глава думского комитета.