15 июня 2023

Глава туристического комитета Госдумы призвал создавать новые авиахабы в регионах

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© Служба новостей «URA.RU»
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Час с министром в Общественной палате РФ. Москва, портрет, тарбаев сангаджи
Сангаджи Тарбаев заявил о необходимости поддержки региональных перевозок Фото:
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XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

В России назрела необходимость создавать новые крупные авиахабы для поддержки региональных перевозок. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) беседе с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

«У нас сегодня уже на территории России начинают формироваться большие хабы. Но, к сожалению, их не так много пока. Таковыми можно в какой-то степени считать Новосибирск, Краснодар. Нам нужно, чтобы в уральской части был свой хаб, чтобы их становилось больше. Чтобы люди летали не только через Москву. Безусловно, межрегиональные перевозки надо поддерживать», — сказал Сангаджи Тарбаев.

Для снижения цен на авиабилеты необходимо не только создавать большие авиационные транспортные узлы, но и поддерживать авиакомпании, отметил депутат. «Важно чтобы развивались региональные авиакомпании. Такие большие игроки, как „Аэрофлот“, S7, Utair, начинают считать экономическую выгоду, и она не всегда соответствует их ожиданием о доходе. Поэтому важно поддерживать региональные авиакомпании или создавать новые при помощи федерального центра», — объяснил глава думского комитета.

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В России назрела необходимость создавать новые крупные авиахабы для поддержки региональных перевозок. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) беседе с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. «У нас сегодня уже на территории России начинают формироваться большие хабы. Но, к сожалению, их не так много пока. Таковыми можно в какой-то степени считать Новосибирск, Краснодар. Нам нужно, чтобы в уральской части был свой хаб, чтобы их становилось больше. Чтобы люди летали не только через Москву. Безусловно, межрегиональные перевозки надо поддерживать», — сказал Сангаджи Тарбаев. Для снижения цен на авиабилеты необходимо не только создавать большие авиационные транспортные узлы, но и поддерживать авиакомпании, отметил депутат. «Важно чтобы развивались региональные авиакомпании. Такие большие игроки, как „Аэрофлот“, S7, Utair, начинают считать экономическую выгоду, и она не всегда соответствует их ожиданием о доходе. Поэтому важно поддерживать региональные авиакомпании или создавать новые при помощи федерального центра», — объяснил глава думского комитета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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