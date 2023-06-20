Глава разведки Украины впервые вышел на публику после слухов о смерти

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, stock, Буданов Кирилл
Несколько дней ходят слухи о ранении в возможной смерти Кирилла Буданова Фото:

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов впервые вышел в эфир местного телевидения после сообщений о его тяжелом ранении и возможной смерти. В эфире телеканала «Рада» Буданов заявил, что он жив и здоров.

«Я воспринимаю это с усмешкой и реагирую так же. Фейки на то и есть фейки. <…> Мы все же понимали, что со мной все нормально», — приводит ТАСС заявление Буданова.

Кроме того, 20 июня замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова опубликовала у себя в соцсетях фото с Будановым. На кадре видно, что начальник разведки побрился налысо. Однако пользователи соцсетей усомнились в подлинности фото. Якобы на всех снимках Буданов стоит в одинаковой позе.

Ранее СМИ писали, что Буданов получил тяжелое ранение в результате ракетного удара по штаб-квартире разведки в Киеве. А экс-депутат Верховной рады Илья Кива сообщал о смерти главы ГУР. Уже 17 июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Буданов был на совещании. По словам украинского лидера, начальник разведки здоров и продолжает работать, но доказательств не привел.

20 июня замглавы МИД Украины опубликовала фото с Будановым
20 июня замглавы МИД Украины опубликовала фото с Будановым

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Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов впервые вышел в эфир местного телевидения после сообщений о его тяжелом ранении и возможной смерти. В эфире телеканала «Рада» Буданов заявил, что он жив и здоров. «Я воспринимаю это с усмешкой и реагирую так же. Фейки на то и есть фейки. <…> Мы все же понимали, что со мной все нормально», — приводит ТАСС заявление Буданова. Кроме того, 20 июня замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова опубликовала у себя в соцсетях фото с Будановым. На кадре видно, что начальник разведки побрился налысо. Однако пользователи соцсетей усомнились в подлинности фото. Якобы на всех снимках Буданов стоит в одинаковой позе. Ранее СМИ писали, что Буданов получил тяжелое ранение в результате ракетного удара по штаб-квартире разведки в Киеве. А экс-депутат Верховной рады Илья Кива сообщал о смерти главы ГУР. Уже 17 июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Буданов был на совещании. По словам украинского лидера, начальник разведки здоров и продолжает работать, но доказательств не привел.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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