Экономист рассказал, на какие продукты в РФ вдвое снизилась цена

Стоимость некоторых фруктов и овощей в России снизилась в два раза. Об этом сообщил доктор экономических наук Леонид Холод.
«Нектарины и персики нового урожая за месяц опустились в цене с 800-900 рублей до 250-350 рублей за килограмм», — рассказал Холод для радио Sputnik. Он добавил, что подешевела черешня, а также абрикосы.
Эксперт посоветовал обратить внимание на фрукты и овощи, которые привозят из других стран, поскольку те, что растут в РФ, созревают позже. Он отметил, что когда начнется урожай в России, снижение цен станет более заметным.
Ранее вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко предрекла падение цен на продукты в России летом. Она заявила, что в стране ожидается продуктовая дефляция.
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