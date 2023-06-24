Губернатор Голубев: бойцы Пригожина покинули Ростов-на-Дону

25 июня 2023 в 02:30 Размер текста - 17 +

Голубев сообщил, что бойцы покинули город Фото: Владимир Андреев © URA.RU Колонна частной армии бизнесмена Евгения Пригожина вышла из Ростова-на-Дону и теперь направляется в свои полевые лагеря. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. «Колонна <…> вышла из Ростова и направилась в свои полевые лагеря», — написал Голубев у себя в telegram-канале. Политик также выразил благодарность всем, кто обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения в таких «экстраординарных» условиях. В результате переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко мятеж Пригожина был прекращен. Ранее стало известно, что частная армия Пригожина покинула штаб ЮВО в Ростове-на-Дону.

Колонна частной армии бизнесмена Евгения Пригожина вышла из Ростова-на-Дону и теперь направляется в свои полевые лагеря. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. «Колонна <…> вышла из Ростова и направилась в свои полевые лагеря», — написал Голубев у себя в telegram-канале. Политик также выразил благодарность всем, кто обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения в таких «экстраординарных» условиях. В результате переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко мятеж Пригожина был прекращен. Ранее стало известно, что частная армия Пригожина покинула штаб ЮВО в Ростове-на-Дону.