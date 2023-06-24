24 июня 2023

Губернатор Голубев: бойцы Пригожина покинули Ростов-на-Дону

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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, голубев василий, госсовет
Голубев сообщил, что бойцы покинули город Фото:

Колонна частной армии бизнесмена Евгения Пригожина вышла из Ростова-на-Дону и теперь направляется в свои полевые лагеря. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Колонна <…> вышла из Ростова и направилась в свои полевые лагеря», — написал Голубев у себя в telegram-канале. Политик также выразил благодарность всем, кто обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения в таких «экстраординарных» условиях.

В результате переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко мятеж Пригожина был прекращен. Ранее стало известно, что частная армия Пригожина покинула штаб ЮВО в Ростове-на-Дону.

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Колонна частной армии бизнесмена Евгения Пригожина вышла из Ростова-на-Дону и теперь направляется в свои полевые лагеря. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. «Колонна <…> вышла из Ростова и направилась в свои полевые лагеря», — написал Голубев у себя в telegram-канале. Политик также выразил благодарность всем, кто обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения в таких «экстраординарных» условиях. В результате переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко мятеж Пригожина был прекращен. Ранее стало известно, что частная армия Пригожина покинула штаб ЮВО в Ростове-на-Дону.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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