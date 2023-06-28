В МИД рассказали о визите в Москву миротворца из Ватикана

МИД держит на контроле визит в Москву миротворца из Ватикана

28 июня 2023 в 20:37 Размер текста - 17 +

Захарова прокомментировала визит представителя Ватикана Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Министерстве иностранных дел РФ (МИД) не планируют встречаться с посланником Папы Римского по урегулированию ситуации на Украине кардиналом Маттео Дзуппи. Об этом URA.RU заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «По линии министерства иностранных дел такая встреча не планируется — ни раньше, ни сейчас. Если что-то изменится, мы дадим знать. Эта тема обсуждалась давно, но Ватикан не запрашивал встречу. Мы держим тему на контроле, но встречи не идут по линии министерства», — сказала Мария Захарова. Посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи 28 июня прибыл в Москву. Он был назначен Ватиканом ответственным за помощь в достижении мира между Россией и Украиной. 6 июня Дзуппи посетил Киев, где провел встречу с президентом страны Владимиром Зеленским.

В Министерстве иностранных дел РФ (МИД) не планируют встречаться с посланником Папы Римского по урегулированию ситуации на Украине кардиналом Маттео Дзуппи. Об этом URA.RU заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «По линии министерства иностранных дел такая встреча не планируется — ни раньше, ни сейчас. Если что-то изменится, мы дадим знать. Эта тема обсуждалась давно, но Ватикан не запрашивал встречу. Мы держим тему на контроле, но встречи не идут по линии министерства», — сказала Мария Захарова. Посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи 28 июня прибыл в Москву. Он был назначен Ватиканом ответственным за помощь в достижении мира между Россией и Украиной. 6 июня Дзуппи посетил Киев, где провел встречу с президентом страны Владимиром Зеленским.