В МИД рассказали о визите в Москву миротворца из Ватикана

В Министерстве иностранных дел РФ (МИД) не планируют встречаться с посланником Папы Римского по урегулированию ситуации на Украине кардиналом Маттео Дзуппи. Об этом URA.RU заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«По линии министерства иностранных дел такая встреча не планируется — ни раньше, ни сейчас. Если что-то изменится, мы дадим знать. Эта тема обсуждалась давно, но Ватикан не запрашивал встречу. Мы держим тему на контроле, но встречи не идут по линии министерства», — сказала Мария Захарова.
Посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи 28 июня прибыл в Москву. Он был назначен Ватиканом ответственным за помощь в достижении мира между Россией и Украиной. 6 июня Дзуппи посетил Киев, где провел встречу с президентом страны Владимиром Зеленским.
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