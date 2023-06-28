В МИД рассказали о визите в Москву миротворца из Ватикана

МИД держит на контроле визит в Москву миротворца из Ватикана
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарова прокомментировала визит представителя Ватикана Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Министерстве иностранных дел РФ (МИД) не планируют встречаться с посланником Папы Римского по урегулированию ситуации на Украине кардиналом Маттео Дзуппи. Об этом URA.RU заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«По линии министерства иностранных дел такая встреча не планируется — ни раньше, ни сейчас. Если что-то изменится, мы дадим знать. Эта тема обсуждалась давно, но Ватикан не запрашивал встречу. Мы держим тему на контроле, но встречи не идут по линии министерства», — сказала Мария Захарова.

Посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи 28 июня прибыл в Москву. Он был назначен Ватиканом ответственным за помощь в достижении мира между Россией и Украиной. 6 июня Дзуппи посетил Киев, где провел встречу с президентом страны Владимиром Зеленским.

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В Министерстве иностранных дел РФ (МИД) не планируют встречаться с посланником Папы Римского по урегулированию ситуации на Украине кардиналом Маттео Дзуппи. Об этом URA.RU заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «По линии министерства иностранных дел такая встреча не планируется — ни раньше, ни сейчас. Если что-то изменится, мы дадим знать. Эта тема обсуждалась давно, но Ватикан не запрашивал встречу. Мы держим тему на контроле, но встречи не идут по линии министерства», — сказала Мария Захарова. Посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи 28 июня прибыл в Москву. Он был назначен Ватиканом ответственным за помощь в достижении мира между Россией и Украиной. 6 июня Дзуппи посетил Киев, где провел встречу с президентом страны Владимиром Зеленским.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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