Эрдоган обсудил с Байденом членство Украины и Швеции в НАТО

09 июля 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

Эрдоган подчеркнул, что у Стокгольма все еще мало шансов попасть в альянс Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО Лидер Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Стороны обсудили ситуацию с членством Швеции и Украины в НАТО, и вопрос поставок истребителей F-16. Об этом сообщила администрация турецкого лидера. «В ходе переговоров обсуждались позиция Украины в НАТО, членство Швеции в НАТО, поставка самолетов F-16 и процесс полноправного членства Турции в Европейском Союзе (ЕС). Лидеры договорились встретиться лично в Вильнюсе (на саммите НАТО — прим. URA.RU) и подробно обсудить двусторонние отношения», — передали в турецкой канцелярии, информация опубликована в ее Twitter. Эрдоган, однако, заявил в ходе переговоров, что, несмотря на наличие «правильных» шагов со стороны Швеции, у нее все еще мало шансов попасть в альянс. По мнению турецкого лидера, это связано с тем, что Стокгольм все еще позволяет запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана свободно проводить демонстрации, которые «восхваляют терроризм». Ранее спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш выступил с заявлением относительно того, что вступление Швеции в НАТО является несбыточной мечтой Стокгольма. По его мнению, включение в страны в альянс невозможно, поскольку она отказывается выполнять требования Анкары, передает «Царьград».

Лидер Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Стороны обсудили ситуацию с членством Швеции и Украины в НАТО, и вопрос поставок истребителей F-16. Об этом сообщила администрация турецкого лидера. «В ходе переговоров обсуждались позиция Украины в НАТО, членство Швеции в НАТО, поставка самолетов F-16 и процесс полноправного членства Турции в Европейском Союзе (ЕС). Лидеры договорились встретиться лично в Вильнюсе (на саммите НАТО — прим. URA.RU) и подробно обсудить двусторонние отношения», — передали в турецкой канцелярии, информация опубликована в ее Twitter. Эрдоган, однако, заявил в ходе переговоров, что, несмотря на наличие «правильных» шагов со стороны Швеции, у нее все еще мало шансов попасть в альянс. По мнению турецкого лидера, это связано с тем, что Стокгольм все еще позволяет запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана свободно проводить демонстрации, которые «восхваляют терроризм». Ранее спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш выступил с заявлением относительно того, что вступление Швеции в НАТО является несбыточной мечтой Стокгольма. По его мнению, включение в страны в альянс невозможно, поскольку она отказывается выполнять требования Анкары, передает «Царьград».