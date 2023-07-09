Эрдоган обсудил с Байденом членство Украины и Швеции в НАТО

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, эрдоган реджеп
Эрдоган подчеркнул, что у Стокгольма все еще мало шансов попасть в альянс Фото:
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Швеция и Финляндия вступают в НАТО

Лидер Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Стороны обсудили ситуацию с членством Швеции и Украины в НАТО, и вопрос поставок истребителей F-16. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

«В ходе переговоров обсуждались позиция Украины в НАТО, членство Швеции в НАТО, поставка самолетов F-16 и процесс полноправного членства Турции в Европейском Союзе (ЕС). Лидеры договорились встретиться лично в Вильнюсе (на саммите НАТО — прим. URA.RU) и подробно обсудить двусторонние отношения», — передали в турецкой канцелярии, информация опубликована в ее Twitter.

Эрдоган, однако, заявил в ходе переговоров, что, несмотря на наличие «правильных» шагов со стороны Швеции, у нее все еще мало шансов попасть в альянс. По мнению турецкого лидера, это связано с тем, что Стокгольм все еще позволяет запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана свободно проводить демонстрации, которые «восхваляют терроризм».

Ранее спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш выступил с заявлением относительно того, что вступление Швеции в НАТО является несбыточной мечтой Стокгольма. По его мнению, включение в страны в альянс невозможно, поскольку она отказывается выполнять требования Анкары, передает «Царьград».

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Лидер Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Стороны обсудили ситуацию с членством Швеции и Украины в НАТО, и вопрос поставок истребителей F-16. Об этом сообщила администрация турецкого лидера. «В ходе переговоров обсуждались позиция Украины в НАТО, членство Швеции в НАТО, поставка самолетов F-16 и процесс полноправного членства Турции в Европейском Союзе (ЕС). Лидеры договорились встретиться лично в Вильнюсе (на саммите НАТО — прим. URA.RU) и подробно обсудить двусторонние отношения», — передали в турецкой канцелярии, информация опубликована в ее Twitter. Эрдоган, однако, заявил в ходе переговоров, что, несмотря на наличие «правильных» шагов со стороны Швеции, у нее все еще мало шансов попасть в альянс. По мнению турецкого лидера, это связано с тем, что Стокгольм все еще позволяет запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана свободно проводить демонстрации, которые «восхваляют терроризм». Ранее спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш выступил с заявлением относительно того, что вступление Швеции в НАТО является несбыточной мечтой Стокгольма. По его мнению, включение в страны в альянс невозможно, поскольку она отказывается выполнять требования Анкары, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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