Главному инженеру ТЦ, где в кипятке погибли четыре человека, избрали меру пресечения

Главный инженер ТЦ «Времена года», где погибли четыре человека, отправлен под домашний арест

25 июля 2023 в 21:08 Размер текста - 17 +

Евгений Боткин отправлен под домашний арест Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Главный инженер компании, которая обслуживала московский ТЦ «Времена года», Евгений Боткин отправлен под домашний арест. Ранее в ТЦ прорвало трубу с горячей водой, погибли четыре человека. «Суд постановил в удовлетворении ходатайства следователя СК об избрании Боткину меры пресечения в виде содержания под стражей отказать, избрать ему домашний арест на срок до 24 сентября», — передает RT. Боткину грозит до семи лет лишения свободы за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек. Сам Боткин свою виновность отрицает. До избрания меры пресечения он отмечал, что арест — незаконное и необоснованное требование, передает «Национальная служба новостей». Защита виновного просила отпустить его под залог в 10 миллионов рублей. Однако суд отклонил такое предложение, передает ТАСС. Ранее в ТЦ «Времена года» прорвалась труба с кипятком. Она находилась в подсобном помещении. Из-за этого погибли четыре человека, 11 пострадали.

Главный инженер компании, которая обслуживала московский ТЦ «Времена года», Евгений Боткин отправлен под домашний арест. Ранее в ТЦ прорвало трубу с горячей водой, погибли четыре человека. «Суд постановил в удовлетворении ходатайства следователя СК об избрании Боткину меры пресечения в виде содержания под стражей отказать, избрать ему домашний арест на срок до 24 сентября», — передает RT. Боткину грозит до семи лет лишения свободы за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек. Сам Боткин свою виновность отрицает. До избрания меры пресечения он отмечал, что арест — незаконное и необоснованное требование, передает «Национальная служба новостей». Защита виновного просила отпустить его под залог в 10 миллионов рублей. Однако суд отклонил такое предложение, передает ТАСС. Ранее в ТЦ «Времена года» прорвалась труба с кипятком. Она находилась в подсобном помещении. Из-за этого погибли четыре человека, 11 пострадали.