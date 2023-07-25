Главному инженеру ТЦ, где в кипятке погибли четыре человека, избрали меру пресечения

Главный инженер компании, которая обслуживала московский ТЦ «Времена года», Евгений Боткин отправлен под домашний арест. Ранее в ТЦ прорвало трубу с горячей водой, погибли четыре человека.
«Суд постановил в удовлетворении ходатайства следователя СК об избрании Боткину меры пресечения в виде содержания под стражей отказать, избрать ему домашний арест на срок до 24 сентября», — передает RT. Боткину грозит до семи лет лишения свободы за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек.
Сам Боткин свою виновность отрицает. До избрания меры пресечения он отмечал, что арест — незаконное и необоснованное требование, передает «Национальная служба новостей».
Защита виновного просила отпустить его под залог в 10 миллионов рублей. Однако суд отклонил такое предложение, передает ТАСС.
Ранее в ТЦ «Времена года» прорвалась труба с кипятком. Она находилась в подсобном помещении. Из-за этого погибли четыре человека, 11 пострадали.
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