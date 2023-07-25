Главному инженеру ТЦ, где в кипятке погибли четыре человека, избрали меру пресечения

Главный инженер ТЦ «Времена года», где погибли четыре человека, отправлен под домашний арест
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Боткин отправлен под домашний арест Фото:

Главный инженер компании, которая обслуживала московский ТЦ «Времена года», Евгений Боткин отправлен под домашний арест. Ранее в ТЦ прорвало трубу с горячей водой, погибли четыре человека.

«Суд постановил в удовлетворении ходатайства следователя СК об избрании Боткину меры пресечения в виде содержания под стражей отказать, избрать ему домашний арест на срок до 24 сентября», — передает RT. Боткину грозит до семи лет лишения свободы за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек.

Сам Боткин свою виновность отрицает. До избрания меры пресечения он отмечал, что арест — незаконное и необоснованное требование, передает «Национальная служба новостей».

Защита виновного просила отпустить его под залог в 10 миллионов рублей. Однако суд отклонил такое предложение, передает ТАСС.

Ранее в ТЦ «Времена года» прорвалась труба с кипятком. Она находилась в подсобном помещении. Из-за этого погибли четыре человека, 11 пострадали.

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Главный инженер компании, которая обслуживала московский ТЦ «Времена года», Евгений Боткин отправлен под домашний арест. Ранее в ТЦ прорвало трубу с горячей водой, погибли четыре человека. «Суд постановил в удовлетворении ходатайства следователя СК об избрании Боткину меры пресечения в виде содержания под стражей отказать, избрать ему домашний арест на срок до 24 сентября», — передает RT. Боткину грозит до семи лет лишения свободы за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек. Сам Боткин свою виновность отрицает. До избрания меры пресечения он отмечал, что арест — незаконное и необоснованное требование, передает «Национальная служба новостей». Защита виновного просила отпустить его под залог в 10 миллионов рублей. Однако суд отклонил такое предложение, передает ТАСС. Ранее в ТЦ «Времена года» прорвалась труба с кипятком. Она находилась в подсобном помещении. Из-за этого погибли четыре человека, 11 пострадали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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