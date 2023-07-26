В здании Комитета Рады по ЖКХ отключили свет за неуплату

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Клипарт. Сургут, лампочка, электроэнергия, коммунальные услуги, услуги жкх
Из-за неуплаты в здании комитета Рады отключили свет Фото:

В здании комитета Верховной Рады, где решали вопросы в области энергетики и ЖКХ, отключили свет за неуплату. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По словам депутата, в здании отключили свет из-за неуплаты. «Самое забавное, что в этом здании находится <…> комитет ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг», — заявил Ярослав Железняк. Его слова приводит издание «Политика Страны».

Он также вспомнил, что ранее такая же ситуация произошла с отоплением. Позже, по его словам, свет вновь восстановили.

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В здании комитета Верховной Рады, где решали вопросы в области энергетики и ЖКХ, отключили свет за неуплату. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По словам депутата, в здании отключили свет из-за неуплаты. «Самое забавное, что в этом здании находится <…> комитет ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг», — заявил Ярослав Железняк. Его слова приводит издание «Политика Страны». Он также вспомнил, что ранее такая же ситуация произошла с отоплением. Позже, по его словам, свет вновь восстановили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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