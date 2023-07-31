Reuters: в Нигерии раздадут зерно после массовых грабежей на фермах

01 августа 2023 в 02:25 Размер текста - 17 +

Раздача зерна поможет облегчить последствия роста цен на бензин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Беднейшим слоям населения Нигерии раздадут 200 тысяч тонн зерна из государственных запасов. Такое решение, принятое президентом Бола Тинубу, последовало после массовых грабежей ферм и магазинов. «Решение о раздаче зерна последовало после грабежей ферм и магазинов в штате Адамава. Местные власти ввели комендантский час, чтобы не допустить расширения беспорядков, которые вызваны борьбой за продовольствие», — пишет Reuters . Раздача зерна, как отмечает издание, поможет облегчить последствия роста цен на топливо. Продовольствие будут выдавать местные власти. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может безвозмездно поставить зерно Африке. Это, по мнению российского лидера, заменит украинскую продукцию.

Беднейшим слоям населения Нигерии раздадут 200 тысяч тонн зерна из государственных запасов. Такое решение, принятое президентом Бола Тинубу, последовало после массовых грабежей ферм и магазинов. «Решение о раздаче зерна последовало после грабежей ферм и магазинов в штате Адамава. Местные власти ввели комендантский час, чтобы не допустить расширения беспорядков, которые вызваны борьбой за продовольствие», — пишет Reuters. Раздача зерна, как отмечает издание, поможет облегчить последствия роста цен на топливо. Продовольствие будут выдавать местные власти. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может безвозмездно поставить зерно Африке. Это, по мнению российского лидера, заменит украинскую продукцию.