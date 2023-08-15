В Гидрометцентре назвали, когда будет еще один пик жары в России

Завлабораторией Гидрометцентра: в центральной части РФ в августе будет 30 градусов жары

15 августа 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Пик жары в центральных областях России до +30 градусов ожидается 17,18 августа, отметила Людмила Паршина Фото: Размик Закарян © URA.RU Еще один пик жары в центральных областях России, в частности, в Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Московской, Тверской, Ярославской областях, ожидается в конце рабочей недели 17 и 18 августа. Об этом в беседе с URA.RU рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. «В центральных областях России будет еще один пик жары до +25, +30 градусов. Придется он на конец рабочей недели. Но в принципе теплая погода будет в центральной области и в ближайшие дни, без осадков. В Москве 15—17 августа +25, +28 градусов, в пятницу, 18 августа, +25, +30, но может быть небольшой кратковременный дождь. На юге европейской территории местами жарко, до +38, +39 градусов в Нижнем Поволжье», — объяснила Людмила Паршина. По словам завлабораторией Гидрометцентра, дожди с ливнями тем временем затронут Дальний Восток. «Дальний Восток весь в дождях. Это и Хабаровский край, и Амурская область. Там проходит циклон и еще влаги прибавит тропический циклон, который в ближайшее время пересечет Японию через остров Хонсю. Он выйдет в Японское море и где-то 17—18 августа пройдет по востоку в направлении на Сахалин и Курильские острова. Из-за этого циклона на востоке Приморского края могут быть сильные дожди с подъемом уровня рек на один-два метра и подтоплением низких территорий. Также, когда циклон будет проходить Сахалин и Курильские острова, ветер может усиливаться до 25 метров в секунду и будут сильные дожди», — подчеркнула Паршина. Собеседник агентства отметила, что ливни ожидаются на северо-востоке европейской части России. «Атмосферные фронты с ливнями отправляются к Поволжью, будут там ливневые дожди с грозами, с порывами ветра до 15-20 метров в секунду. Дожди с ливнями ожидаются на северо-востоке европейской части РФ. Это Коми, Архангельская область. Дожди будут на Северном Кавказе. Холодная, прохладная погода — это юг Сибири. Там потеплеет совсем не скоро. Похолодает 15 августа на юге Красноярского края, в центральных южных районах. Там будут ливни с грозами, это Тыва, Хакасия, север Красноярского края — Эвенкия, Туруханский муниципальный район. На юге с градом, порывы ветра 15-20 м в секунду, в Тыве — до 25 м в секунду. Ливни такие будут, можно сказать, тропические», — добавила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Еще один пик жары в центральных областях России, в частности, в Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Московской, Тверской, Ярославской областях, ожидается в конце рабочей недели 17 и 18 августа. Об этом в беседе с URA.RU рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. «В центральных областях России будет еще один пик жары до +25, +30 градусов. Придется он на конец рабочей недели. Но в принципе теплая погода будет в центральной области и в ближайшие дни, без осадков. В Москве 15—17 августа +25, +28 градусов, в пятницу, 18 августа, +25, +30, но может быть небольшой кратковременный дождь. На юге европейской территории местами жарко, до +38, +39 градусов в Нижнем Поволжье», — объяснила Людмила Паршина. По словам завлабораторией Гидрометцентра, дожди с ливнями тем временем затронут Дальний Восток. «Дальний Восток весь в дождях. Это и Хабаровский край, и Амурская область. Там проходит циклон и еще влаги прибавит тропический циклон, который в ближайшее время пересечет Японию через остров Хонсю. Он выйдет в Японское море и где-то 17—18 августа пройдет по востоку в направлении на Сахалин и Курильские острова. Из-за этого циклона на востоке Приморского края могут быть сильные дожди с подъемом уровня рек на один-два метра и подтоплением низких территорий. Также, когда циклон будет проходить Сахалин и Курильские острова, ветер может усиливаться до 25 метров в секунду и будут сильные дожди», — подчеркнула Паршина. Собеседник агентства отметила, что ливни ожидаются на северо-востоке европейской части России. «Атмосферные фронты с ливнями отправляются к Поволжью, будут там ливневые дожди с грозами, с порывами ветра до 15-20 метров в секунду. Дожди с ливнями ожидаются на северо-востоке европейской части РФ. Это Коми, Архангельская область. Дожди будут на Северном Кавказе. Холодная, прохладная погода — это юг Сибири. Там потеплеет совсем не скоро. Похолодает 15 августа на юге Красноярского края, в центральных южных районах. Там будут ливни с грозами, это Тыва, Хакасия, север Красноярского края — Эвенкия, Туруханский муниципальный район. На юге с градом, порывы ветра 15-20 м в секунду, в Тыве — до 25 м в секунду. Ливни такие будут, можно сказать, тропические», — добавила она.