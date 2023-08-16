Собянин признался, что скучает по ХМАО

16 августа 2023 в 22:05 Размер текста - 17 +

Собянин заявил, что прошел в Югре большие испытания Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мэр Москвы Сергей Собянин признался, что скучает по Югре (ХМАО). Он поделился воспоминаниями о жизни в округе с участниками Мастерской управления «Сенеж». Трансляция встречи опубликована на официальной странице Всероссийского форума «Территория смыслов» в социальной сети «Вконтакте». «Я там родился, прожил большую жизнь, прошел большие испытания, вырос как управленец. Как человек, да, я не могу не скучать по Югре», — ответил мэр Москвы на вопрос югорского корреспондента. Собянин родился в селе Няксимволь Березовского района, тогда муниципалитет был частью Тюменской области. «Когда я родился в Березовском районе, в моих документах не было штампа Югра, была Тюменская область. О Севере, конечно, скучаю», — подчеркнул мэр. Он проработал в Югре с 1993 по 2001 год, был мэром Когалыма, председателем думы ХМАО, а с 2001 года — губернатором Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что Собянин на Всероссийском форуме «Территория смыслов» раскрыл число москвичей, участвующих в СВО. По его словам, общее число контрактников, мобилизованных и добровольцев составляет порядка 45 тысяч человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин признался, что скучает по Югре (ХМАО). Он поделился воспоминаниями о жизни в округе с участниками Мастерской управления «Сенеж». Трансляция встречи опубликована на официальной странице Всероссийского форума «Территория смыслов» в социальной сети «Вконтакте». «Я там родился, прожил большую жизнь, прошел большие испытания, вырос как управленец. Как человек, да, я не могу не скучать по Югре», — ответил мэр Москвы на вопрос югорского корреспондента. Собянин родился в селе Няксимволь Березовского района, тогда муниципалитет был частью Тюменской области. «Когда я родился в Березовском районе, в моих документах не было штампа Югра, была Тюменская область. О Севере, конечно, скучаю», — подчеркнул мэр. Он проработал в Югре с 1993 по 2001 год, был мэром Когалыма, председателем думы ХМАО, а с 2001 года — губернатором Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что Собянин на Всероссийском форуме «Территория смыслов» раскрыл число москвичей, участвующих в СВО. По его словам, общее число контрактников, мобилизованных и добровольцев составляет порядка 45 тысяч человек.