ВСУ доставили в Харьков технику для форсирования рек

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, дрг, stock
ВСУ привезли в Харьков технику для установления водной переправы, заявил Андрей Марочко Фото:
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На территорию одного из предприятий Харькова прибыла крупная колонна с инженерной техникой ВСУ, включая понтоны для форсирования водных преград. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В Харьков прибыла военная колонна инженерных войск ВСУ, которые имеют возможность организовать форсирование реки», — передает слова Марочко РИА Новости. Он отметил, что понтонный парк, основанный на автомобиле «КрАЗ», составляет большую часть техники инженерных войск. Подобный парк может создавать переправу длиной свыше 50 метров с грузоподъемностью около 60 тонн, заключил Марочко.

Ранее стало известно, что войска ВСУ находятся в сложном положении в Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на попытки продвигаться вперед. Украинские военные достигли предела в контрнаступлении, и российские войска продвигаются ближе к Купянску, Марьинке, Лиману и Авдеевке.

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На территорию одного из предприятий Харькова прибыла крупная колонна с инженерной техникой ВСУ, включая понтоны для форсирования водных преград. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В Харьков прибыла военная колонна инженерных войск ВСУ, которые имеют возможность организовать форсирование реки», — передает слова Марочко РИА Новости. Он отметил, что понтонный парк, основанный на автомобиле «КрАЗ», составляет большую часть техники инженерных войск. Подобный парк может создавать переправу длиной свыше 50 метров с грузоподъемностью около 60 тонн, заключил Марочко. Ранее стало известно, что войска ВСУ находятся в сложном положении в Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на попытки продвигаться вперед. Украинские военные достигли предела в контрнаступлении, и российские войска продвигаются ближе к Купянску, Марьинке, Лиману и Авдеевке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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