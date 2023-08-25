ВСУ доставили в Харьков технику для форсирования рек

На территорию одного из предприятий Харькова прибыла крупная колонна с инженерной техникой ВСУ, включая понтоны для форсирования водных преград. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В Харьков прибыла военная колонна инженерных войск ВСУ, которые имеют возможность организовать форсирование реки», — передает слова Марочко РИА Новости. Он отметил, что понтонный парк, основанный на автомобиле «КрАЗ», составляет большую часть техники инженерных войск. Подобный парк может создавать переправу длиной свыше 50 метров с грузоподъемностью около 60 тонн, заключил Марочко.
Ранее стало известно, что войска ВСУ находятся в сложном положении в Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на попытки продвигаться вперед. Украинские военные достигли предела в контрнаступлении, и российские войска продвигаются ближе к Купянску, Марьинке, Лиману и Авдеевке.
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