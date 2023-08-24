ВС РФ под Харьковом уничтожили пункты ВСУ управляемыми снарядами

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Работа артиллерии. Донбасс, армия, артиллерия, пушка
Российская армия уничтожила пункты дислокации ВСУ под Харьковом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска с помощью артиллерии уничтожили три пункта дислокации ВСУ, ударив по ним управляемыми снарядами. Поражение ВСУ было нанесено в Харьковской области, заявили в Министерстве обороны России.

«Артиллеристы ВС России управляемыми снарядами уничтожили три пункта дислокации 14-й бригады Украины у Петропавловки и Синьковки», — заявили в министерстве. Сообщение было сделано на брифинге Минобороны РФ.

Также российская группировка войск «Запад» отразила шесть атак ВСУ на купянском направлении. Уточняется, что потери Киева составили порядка 90 военнослужащих.

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Российские войска с помощью артиллерии уничтожили три пункта дислокации ВСУ, ударив по ним управляемыми снарядами. Поражение ВСУ было нанесено в Харьковской области, заявили в Министерстве обороны России. «Артиллеристы ВС России управляемыми снарядами уничтожили три пункта дислокации 14-й бригады Украины у Петропавловки и Синьковки», — заявили в министерстве. Сообщение было сделано на брифинге Минобороны РФ. Также российская группировка войск «Запад» отразила шесть атак ВСУ на купянском направлении. Уточняется, что потери Киева составили порядка 90 военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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