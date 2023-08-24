ВС РФ под Харьковом уничтожили пункты ВСУ управляемыми снарядами

Российская армия уничтожила пункты дислокации ВСУ под Харьковом
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска с помощью артиллерии уничтожили три пункта дислокации ВСУ, ударив по ним управляемыми снарядами. Поражение ВСУ было нанесено в Харьковской области, заявили в Министерстве обороны России.
«Артиллеристы ВС России управляемыми снарядами уничтожили три пункта дислокации 14-й бригады Украины у Петропавловки и Синьковки», — заявили в министерстве. Сообщение было сделано на брифинге Минобороны РФ.
Также российская группировка войск «Запад» отразила шесть атак ВСУ на купянском направлении. Уточняется, что потери Киева составили порядка 90 военнослужащих.
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